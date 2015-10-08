Не гонись за наваром, иначе можно уйти в минус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 гру, 2017 16:15
Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Не гонись за наваром, иначе можно уйти в минус
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Слава Героям
Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:17
Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
...вже, впринципі, можна починати нову тему "прогноз на 2018"!
....думаю, що форумчани тільки "за"?
п. с...... надіюсь, що цієї зими ще зачепимо 29......але літом, думаю, що будемо крутитись біля 27(+/-).....імхо...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:38
Та сейчас любого спроси, и он скажет точно то же самое.Не кажется тебе и всем остальным, что из этого вытекает простая штука - что так не будет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:50
Думаю 27 уже такаж історія як і долар по 8
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за период с 2014-го по 2016 г. динамика дефицита текущего счета платежного баланса составляла: в 2014 г. — 4,6 млрд долл. США, в 2015 г. — 1,7 млрд, в 2016 г. — 5,5 млрд долл. Неутешительная ситуация сложилась и в первом полугодии 2017-го, поскольку дефицит текущего счета платежного баланса во втором квартале составил 2,1 млрд долл., а за соответствующий период 2016 г. — 1,8 млрд.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Нед 24 гру, 2017 20:59
Vitl
я також хочу звернути увагу в результаті спусків вниз на протязі трьох останніх років, ВСІ стали впевненні про відкат, - мені здається саме цього року цей тренд не спрацює
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:33
Я бы уточнил в следующем году наложится ожидаемый сезонный откат на процесс естественной девальвации гривны.В сумме получится некое стабильное положение до осени.Т е курс поднимется зимой и если и снизится , то не так сильно как многие хотели бы, т к в силе уже будет 29,30 плановый курс от Минфина. согласованный с нбу и мвф И какие то сказки о том. что это курс завышенный специально для перестраховки считаю бредом и большой хателкой гривнепатриотов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:25
Курс завышен не из-за перестраховки, а с целью убедить оленей на МБ покупать по такому курсу валютную выручку олигархов. В прошлом году было так же с 27.20, и где оно? А ICU вообще 32 обещал еще в прошлом году Обычная информационная обработка оленей, не более того.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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