RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА
на 2017 год (UAH/USD)

ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 16:15

Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)

Не гонись за наваром, иначе можно уйти в минус


Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Слава Героям
prodigy
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 22:17

Re: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)

...вже, впринципі, можна починати нову тему "прогноз на 2018"!
....думаю, що форумчани тільки "за"?

п. с...... надіюсь, що цієї зими ще зачепимо 29......але літом, думаю, що будемо крутитись біля 27(+/-).....імхо...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3095
З нами з: 19.10.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:38

  Долярчик написав:...вже, впринципі, можна починати нову тему "прогноз на 2018"!
....думаю, що форумчани тільки "за"?

п. с...... надіюсь, що цієї зими ще зачепимо 29......але літом, думаю, що будемо крутитись біля 27(+/-).....імхо...


Та сейчас любого спроси, и он скажет точно то же самое.Не кажется тебе и всем остальным, что из этого вытекает простая штука - что так не будет :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13313
З нами з: 04.05.10
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:50

Думаю 27 уже такаж історія як і долар по 8
--
за период с 2014-го по 2016 г. динамика дефицита текущего счета платежного баланса составляла: в 2014 г. — 4,6 млрд долл. США, в 2015 г. — 1,7 млрд, в 2016 г. — 5,5 млрд долл. Неутешительная ситуация сложилась и в первом полугодии 2017-го, поскольку дефицит текущего счета платежного баланса во втором квартале составил 2,1 млрд долл., а за соответствующий период 2016 г. — 1,8 млрд.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6844
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:59

Vitl
я також хочу звернути увагу в результаті спусків вниз на протязі трьох останніх років, ВСІ стали впевненні про відкат, - мені здається саме цього року цей тренд не спрацює
Vasyl Velykyy
 
Повідомлень: 105
З нами з: 26.03.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:33

  Vasyl Velykyy написав:Vitl
я також хочу звернути увагу в результаті спусків вниз на протязі трьох останніх років, ВСІ стали впевненні про відкат, - мені здається саме цього року цей тренд не спрацює


Я бы уточнил в следующем году наложится ожидаемый сезонный откат на процесс естественной девальвации гривны.В сумме получится некое стабильное положение до осени.Т е курс поднимется зимой и если и снизится , то не так сильно как многие хотели бы, т к в силе уже будет 29,30 плановый курс от Минфина. согласованный с нбу и мвф :!: И какие то сказки о том. что это курс завышенный специально для перестраховки считаю бредом и большой хателкой гривнепатриотов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13313
З нами з: 04.05.10
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:25

  Vitl написав:
  Vasyl Velykyy написав:Vitl
я також хочу звернути увагу в результаті спусків вниз на протязі трьох останніх років, ВСІ стали впевненні про відкат, - мені здається саме цього року цей тренд не спрацює


Я бы уточнил в следующем году наложится ожидаемый сезонный откат на процесс естественной девальвации гривны.В сумме получится некое стабильное положение до осени.Т е курс поднимется зимой и если и снизится , то не так сильно как многие хотели бы, т к в силе уже будет 29,30 плановый курс от Минфина. согласованный с нбу и мвф :!: И какие то сказки о том. что это курс завышенный специально для перестраховки считаю бредом и большой хателкой гривнепатриотов.

Курс завышен не из-за перестраховки, а с целью убедить оленей на МБ покупать по такому курсу валютную выручку олигархов. В прошлом году было так же с 27.20, и где оно? А ICU вообще 32 обещал еще в прошлом году :D Обычная информационная обработка оленей, не более того.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 13.06.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Помогите оценить подлинность доллара 1, 2
frankbarbos2 » Суб 23 вер, 2017 17:49
10 1641
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 жов, 2017 21:28
fin
ПРОГНОЗ КУРСА ГРИВНЫ TRDATA 1 ... 13, 14, 15
elena_gon4arenko » Чет 08 жов, 2015 11:36
149 50246
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лип, 2017 12:01
elena_gon4arenko
Внебиржевой курс доллара 1, 2, 3, 4
demh » Чет 24 лис, 2016 12:44
30 5904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2017 21:31
M-Audio
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2705)
25.12.2017 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.