RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Де найвигідніше купити USDT
/ USDC / BTC з картки UAH

Де найвигідніше купити USDT / USDC / BTC з картки UAH
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:22

Де найвигідніше купити USDT / USDC / BTC з картки UAH

Отримую зп від ЗСУ останні декілька міс,на картку Привата. Тож маю підтвердження походження коштів.

Маю бажання купити стейблкоїни або BTC по вигідному курсу. Можливо навіть розміщення на депозит.

Розглядав Бинанс - там курс usdt не дуже вигідний. Ще дивився Вайтбит - там курс купівлі з картки UAH не дуже.

Підкажіть пліз як організувати купівлю твердої валюти вигідно з подальшим розміщенням депозиту?
itkiev2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон 1, 2, 3
dimazah30 » Пон 25 кві, 2022 21:01
21 31598
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лис, 2022 04:24
bellatrixseo
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 13:15
614 185835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 11:47
tobias
Прогноз курса доллара на 2014 год (USD/UAH) 1 ... 806, 807, 808
MPP » П'ят 11 гру, 2009 18:56
8078 4071206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2015 18:21
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.