|
|
Де найвигідніше купити USDT / USDC / BTC з картки UAH
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 вер, 2025 00:22
Отримую зп від ЗСУ останні декілька міс,на картку Привата. Тож маю підтвердження походження коштів.
Маю бажання купити стейблкоїни або BTC по вигідному курсу. Можливо навіть розміщення на депозит.
Розглядав Бинанс - там курс usdt не дуже вигідний. Ще дивився Вайтбит - там курс купівлі з картки UAH не дуже.
Підкажіть пліз як організувати купівлю твердої валюти вигідно з подальшим розміщенням депозиту?
-
itkiev2015
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 04.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|31598
|
|
|614
|185835
|
|
|8078
|4071206
|