Козацькі смаколики!

Козак-характерник
Значить, і до заправки дійти можете.
А посиланні якраз про смаколики на АЗС
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Додано: Сер 21 чер, 2017 22:14
Козак-характерник
Значить, і до заправки дійти можете.
А посиланні якраз про смаколики на АЗС
Додано: Вів 25 вер, 2018 21:33
Для львів'ян! 26-28 вересня безкоштовна доставка з Ашану!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:19
Львів. Ашан. 11.10.2018. Безкоштовна доставка по Львову!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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