RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Козацькі смаколики!

Козацькі смаколики!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2017 22:14

Козак-характерник
Значить, і до заправки дійти можете.
А посиланні якраз про смаколики на АЗС :)
V2
4
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 21:33

Для львів'ян! :P 26-28 вересня безкоштовна доставка з Ашану!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25446
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:19

Львів. Ашан. 11.10.2018. Безкоштовна доставка по Львову! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25446
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9437)
09.10.2018 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.