Послушал курс истории 12 века Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
fox767676 написав:Послушал курс истории 12 века Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга. А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам
Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни вещества, алкоголь или истощение тут ни причем
Ощущение или зрительный образ «черта» рядом со спящим человеком чаще всего объясняется сонным параличом или гипнагогическими галлюцинациями. Это безвредные, но пугающие сбои в работе мозга, когда фаза сна накладывается на бодрствование.Ключевые факты о таком явлении:Сонный паралич: Состояние, при котором вы просыпаетесь, но не можете пошевелиться. В этот момент мозг продолжает видеть сны, из-за чего в комнате могут мерещиться пугающие силуэты, «черти» или чувствуется тяжесть на груди.Гипнагогические галлюцинации: Яркие, пугающие образы (зрительные, слуховые или тактильные), которые возникают прямо на грани засыпания или пробуждения.
Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга. А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам
fox767676 написав:Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни вещества, алкоголь или истощение тут ни причем
Ощущение или зрительный образ «черта» рядом со спящим человеком чаще всего объясняется сонным параличом или гипнагогическими галлюцинациями. Это безвредные, но пугающие сбои в работе мозга, когда фаза сна накладывается на бодрствование.Ключевые факты о таком явлении:Сонный паралич: Состояние, при котором вы просыпаетесь, но не можете пошевелиться. В этот момент мозг продолжает видеть сны, из-за чего в комнате могут мерещиться пугающие силуэты, «черти» или чувствуется тяжесть на груди.Гипнагогические галлюцинации: Яркие, пугающие образы (зрительные, слуховые или тактильные), которые возникают прямо на грани засыпания или пробуждения.
airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:
Любіть ви Францію, всім серцем любіть, і в радості світлій, і в час непогоди, любіть її Луару, де замки стоять, її виноградники, гори і води.
Любіть її в шумі паризьких алей, у сяйві ранковім над Сеною-рікою, у музиці площ і старих кам’яниць, у вежі, що стала її висотою.
Любіть її мову - мелодію слів, її мудрих митців, її книги й картини, де голос століть крізь полотна звучить, і воля живе у серцях людини.
Любіть її поле, Провансу тепло, де лаванда хвилями сонце стрічає, Нормандії берег, де вітер морський історії давні землі промовляє.
Не тільки у славі любіть цей народ, не тільки в піснях перемог і парадів, любіть його біль, його шлях крізь віки, і пам’ять усіх його втрат і поразок.
Бо Франція - більше, ніж замки й вино, не тільки Париж і бульвари вечірні, це дух, що колись сказав світу: «Свобода», і люди, що їй залишаються вірні.
Любіть ви Францію у кожну мить, коли світло й коли хмари над нею, - нехай її серце крізь віки горить красою, відвагою і надією.
Не зрозумів чому адмін форуму видалив моє питання стосовно цього "відомого" французського поета. Схоже тільки я його не знаю. Шановна Адміністрація форуму finance.ua, будь, ласка, надайте посилання на оригінал вірша відомого французського поета із швейцарським корінням Сас Юра. Красно дякую.
Це жарт, і нема сенсу його пояснювати Сас Юра = Сосюра. А цей вірш Сосюри ще в школі вчать