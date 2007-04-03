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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3668366936703671
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergia написав:Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать :oops:. Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге

И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год скромной областной судьи из Закарпатья, которой накапало неких процентов на почти миллион USDT. Неужто, раз для НАЗК созналась, то и в налоговой ещё до апреля есть уплата 23% по курсу USDT/гривна НБУ?
moveton
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  #<1 ... 3668366936703671
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