sergia написав:Все правильно - фиат и биржа вещи не совместиміе, но они ж в статье пишут что со стейкинга нужно налоги отдать . Поклонники биржи Вайтбит с их хорошими % за стейкинг наверно будут в восторге
И вообще с любого поступления крипты. И вот тут становится интересно почитать налоговую декларацию за прошлый год скромной областной судьи из Закарпатья, которой накапало неких процентов на почти миллион USDT. Неужто, раз для НАЗК созналась, то и в налоговой ещё до апреля есть уплата 23% по курсу USDT/гривна НБУ?