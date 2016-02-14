RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Інтернет-трейдинг
/
Бинарные опционы
vs Традиционные

Бинарные опционы vs Традиционные
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2016 14:44

Бинарные опционы vs Традиционные

Здравствуете,
Я не слишком опытный интернет трейдер, много времени посвятил торговли при помощи форекса. В последнее время мне стала интересной торговля на опционах. Вот только у меня возникла дилемма, какой вид опциона для меня, новичка в этой сфере, будет наиболее прибыльным?
Turkash
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2016 15:56

Turkash Попробуй Бинарные. Куда проще всяких форексов и тд.
TraderEu норм кантора.
Nicolas
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2016 15:58

[b]Turkash
у меня больше опыта трейдинга в традиционных опционах,а такие экзотические опционы как бинарные это новое для меня явление, и я не могу их советовать как надежный ресурс
Turganova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 11:33

Turganova Реально рекомендую бинарки, куда проще обычных опционов, а сумы куда больше. Плюс не надо перечитывать кучи макулатуры, для занятых людей- бинарки лучший вариант!
Nicolas
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2017 15:33

Re: Бинарные опционы vs Традиционные

аналогично с Nicolas, за бинарные.
cubradford20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2017 12:51

Конечно ванильные опционы лучше. Бинарные и близко не стоят по доходности, возможностям, не говоря уже о законности их природообразования.
Axan
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2017 20:50

Axan
По бинарам: зависит от брокера, через которого играешь. Могу сказать одно - только начинаешь нормально (если это можно так сказать) торговать - сразу снижается %. А когда снижают до 60% - становится просто бессмысленно.
Azazavr
 
Повідомлень: 7
З нами з: 18.10.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:34

Re: Бинарные опционы vs Традиционные

Бинарные опционы рождены кухонными псевдо-брокерами.

Нигде в мире они не торгуются на бирже.

Дальше продолжать?

Отправлено с моего ONEPLUS 5 через Tapatalk
max_makarenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 23.12.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом 1, 2, 3
option_du » Нед 14 лют, 2016 18:21
24 18378
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лип, 2017 22:58
option_du

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66126)
03.01.2019 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.