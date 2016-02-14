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Бинарные опционы vs Традиционные
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Сер 14 гру, 2016 14:44
Здравствуете,
Я не слишком опытный интернет трейдер, много времени посвятил торговли при помощи форекса. В последнее время мне стала интересной торговля на опционах. Вот только у меня возникла дилемма, какой вид опциона для меня, новичка в этой сфере, будет наиболее прибыльным?
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Turkash
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Додано: Сер 14 гру, 2016 15:56
Turkash Попробуй Бинарные. Куда проще всяких форексов и тд.
TraderEu норм кантора.
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Nicolas
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Додано: Сер 14 гру, 2016 15:58
[b]Turkash
у меня больше опыта трейдинга в традиционных опционах,а такие экзотические опционы как бинарные это новое для меня явление, и я не могу их советовать как надежный ресурс
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Turganova
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Додано: Чет 15 гру, 2016 11:33
Turganova Реально рекомендую бинарки, куда проще обычных опционов, а сумы куда больше. Плюс не надо перечитывать кучи макулатуры, для занятых людей- бинарки лучший вариант!
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Nicolas
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Додано: Вів 18 лип, 2017 15:33
аналогично с Nicolas, за бинарные.
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cubradford20
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Додано: П'ят 04 сер, 2017 12:51
Конечно ванильные опционы лучше. Бинарные и близко не стоят по доходности, возможностям, не говоря уже о законности их природообразования.
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Axan
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Додано: Нед 13 сер, 2017 20:50
Axan
По бинарам: зависит от брокера, через которого играешь. Могу сказать одно - только начинаешь нормально (если это можно так сказать) торговать - сразу снижается %. А когда снижают до 60% - становится просто бессмысленно.
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Azazavr
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:34
Бинарные опционы рождены кухонными псевдо-брокерами.
Нигде в мире они не торгуются на бирже.
Дальше продолжать?
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max_makarenko
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:23
Бинарные опционы даже не являются финансовым активом, это чистая спекуляция ценой на ужасных условиях
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fefelova
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:26
Не активом, а инструментом.
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max_makarenko
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