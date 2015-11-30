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Запасной банковский вариант
альтернатива Приватбанку

Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2017 20:35

Re: Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку

оно и так знает все что ему нужно :-)
justit
 
Повідомлень: 4579
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2017 12:10

  swan forever написав:
  Faceless написав:
  swan forever написав:Банк кацапский и прокацапский.

Все что я вам хотел донести (очевидно безрезультатно) - что это поспешное и необоснованное заявление
  swan forever написав:То, кто и где его перерегистрировал

Он никогда и не был зарегистрирован, как росдочка

да, безрезультатное, как и мой диалог с Вами.
И да, верно, не росдочка, но кацапский.
всего хорошего.

Що ж ви тоді мовою кацапською розмовляєте якщо такий файний :lol:

А по темі, сиджу на АльфаБанку і дуже задоволений. Насамперед, відділення під будинком ( :) ), а також інтернет-банкінг дуже комфортний. Можна поповнити свою карту Альфи карткою іншого банку без коміссії та негайно. 20 грн/місяць за пакет "Платинум" с чіпованою карткою та включенним смс-повідомленням. У мене там депозит - то навіть цього не сплачую.
Очікую на айбоксбанк. Подивимось восені що за звірь :)
ortyomko
 
Повідомлень: 87
З нами з: 13.06.16
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2017 13:49

  ortyomko написав:
  swan forever написав:Що ж ви тоді мовою кацапською розмовляєте якщо такий файний :lol:

А по темі, сиджу на АльфаБанку і дуже задоволений. Насамперед, відділення під будинком ( :) ), а також інтернет-банкінг дуже комфортний. Можна поповнити свою карту Альфи карткою іншого банку без коміссії та негайно. 20 грн/місяць за пакет "Платинум" с чіпованою карткою та включенним смс-повідомленням. У мене там депозит - то навіть цього не сплачую.
Очікую на айбоксбанк. Подивимось восені що за звірь :)

ага, щас очень много вышиватников покупает кацапенпродукт и пользуются услугами капенслужб-сервисом. При этом говорят исключительно на украинском и бьют себя пяткой в лоб, шо они ярые патриоты.
Я з вас не дивуюсь, бо в країні достатньо таких, що за копійчину осану х... заспівають
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:12

SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39

  Olenka Nik написав:SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.


Разве его функционал чем-то лучше П24?
ИМХО Дубилет намеренно делает "альтернативу", и Монобанк это же Универсалбанк, нет?
justit
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 12.03.09
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:47

  justit написав:
  Olenka Nik написав:SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.


Разве его функционал чем-то лучше П24?
ИМХО Дубилет намеренно делает "альтернативу", и Монобанк это же Универсалбанк, нет?

Дубилет сделал лучше, чем просто альтернатива - приложение конфетка.
И пополнения-переводы без комиссий.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 285
З нами з: 27.05.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:45

  swan forever написав:Дубилет сделал лучше, чем просто альтернатива - приложение конфетка.
И пополнения-переводы без комиссий.


Переводы на все направления без комиссий? (внешние?)
justit
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 340 раз.
 
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  #<12345
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