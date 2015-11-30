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Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 06 січ, 2017 20:35
оно и так знает все что ему нужно
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justit
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Додано: Сер 09 сер, 2017 12:10
swan forever написав: Faceless написав: swan forever написав:
Банк кацапский и прокацапский.
Все что я вам хотел донести (очевидно безрезультатно) - что это поспешное и необоснованное заявление
swan forever написав:
То, кто и где его перерегистрировал
Он никогда и не был зарегистрирован, как росдочка
да, безрезультатное, как и мой диалог с Вами.
И да, верно, не росдочка, но кацапский.
всего хорошего.
Що ж ви тоді мовою кацапською розмовляєте якщо такий файний
А по темі, сиджу на АльфаБанку і дуже задоволений. Насамперед, відділення під будинком (
), а також інтернет-банкінг дуже комфортний. Можна поповнити свою карту Альфи карткою іншого банку без коміссії та негайно. 20 грн/місяць за пакет "Платинум" с чіпованою карткою та включенним смс-повідомленням. У мене там депозит - то навіть цього не сплачую.
Очікую на айбоксбанк. Подивимось восені що за звірь
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ortyomko
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Додано: Сер 09 сер, 2017 13:49
ortyomko написав: swan forever написав:
Що ж ви тоді мовою кацапською розмовляєте якщо такий файний
А по темі, сиджу на АльфаБанку і дуже задоволений. Насамперед, відділення під будинком (
), а також інтернет-банкінг дуже комфортний. Можна поповнити свою карту Альфи карткою іншого банку без коміссії та негайно. 20 грн/місяць за пакет "Платинум" с чіпованою карткою та включенним смс-повідомленням. У мене там депозит - то навіть цього не сплачую.
Очікую на айбоксбанк. Подивимось восені що за звірь
ага, щас очень много вышиватников покупает кацапенпродукт и пользуются услугами капенслужб-сервисом. При этом говорят исключительно на украинском и бьют себя пяткой в лоб, шо они ярые патриоты.
Я з вас не дивуюсь, бо в країні достатньо таких, що за копійчину осану х... заспівають
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:12
SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.
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Olenka Nik
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Додано: Пон 05 лют, 2018 18:39
Olenka Nik написав:SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.
Разве его функционал чем-то лучше П24?
ИМХО Дубилет намеренно делает "альтернативу", и Монобанк это же Универсалбанк, нет?
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justit
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Додано: Пон 05 лют, 2018 22:47
justit написав: Olenka Nik написав:SIRIUS
Сейчас популярности набирает Монобанк.
Разве его функционал чем-то лучше П24?
ИМХО Дубилет намеренно делает "альтернативу", и Монобанк это же Универсалбанк, нет?
Дубилет сделал лучше, чем просто альтернатива - приложение конфетка.
И пополнения-переводы без комиссий.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:45
swan forever написав:
Дубилет сделал лучше, чем просто альтернатива - приложение конфетка.
И пополнения-переводы без комиссий.
Переводы на все направления без комиссий? (внешние?)
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justit
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