RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:22

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.

про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700 :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) 1 ... 52, 53, 54
ST_11 » Нед 20 тра, 2012 07:58
531 663338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 жов, 2025 14:50
ST_11
Золоті монети НБУ
Denys7719 » Вів 12 лис, 2024 22:27
1 8870
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2025 16:22
Xxx777d
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами 1, 2
aanonimovic594 » Вів 22 лип, 2025 19:22
17 17443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 сер, 2025 23:58
aanonimovic594

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10209)
05.12.2025 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.