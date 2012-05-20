щось цього разу був ажіотаж - що на ролики, що на Буцефала.
про срібло взагалі мовчу - на роліках черга була 700, кількість - 10 000. на Архистратигі - черга 10 000, кількість 700
Додано: Чет 04 гру, 2025 23:22
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
