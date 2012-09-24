RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ

КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2017 16:36

КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ

Зображення


Кошелек — это домик для денег, в котором им должно быть всегда удобно и уютно. Тогда они поселятся в нем надолго в большом количестве. А, возможно, и позовут в гости (или на ПМЖ) своих родственников из Европы и Америки.

Если вы плохо относитесь к деньгам — сминаете их, распихиваете по карманам, то вряд ли они будут баловать вас своим вниманием. По каким же правилам выбрать кошелек для привлечения денег, богатства и денежной удачи?.

1. Не нужно жалеть финансов на покупку кошелька, чтобы в нем всегда водились деньги. Он должен быть самый лучший и самый красивый. Обязательно дорогой и сделанный из натуральных материалов, лучше всего из кожи. Такой кошелек буквально излучает энергию богатства. А вот кошельки из искусственного материала препятствует притяжению денежных средств. Лучше выбирать хранилище для денег из хорошей плотной ткани, чем из клеенчатого дерматина.

2. По размеру кошелек должен свободно вмещать крупные денежные купюры. Они не должны сгибаться, как в мужском карманном бумажнике! А также без усилий размещаться и выниматься. Деньги вряд ли захотят находиться в кошельке, где им не хватает места. В то же время ваш главный денежный талисман должен быть эргономичным, чтобы с ним было удобно.

3. По традициям фэн-шуй важно знать, как выбрать цвет кошелька. Это давно известные цвета энергии богатства. Денежными цветами считаются красный, зеленый, фиолетовый, бирюзовый и золотой. А для мужчин подойдут классические цвета – черный, благородный коричневый и темно-бордовый. Если есть возможность, то выбирать кошелек, чтоб деньги водились, нужно каждый год, потому что для привлечения денежной энергии какой-то цвет становится более благоприятным, чем в прошлом году. В соответствии с вашей стихией подходят такие оттенки: металл — белый, серый с металлическим отливом, серебряный вода — голубой, синий, сиреневый, черный огонь – красный, бордовый, ярко-алый дерево – коричневый и цвет зелени земля – золото, оранжевый, телесный, желтый Рисунки на кошельке должны быть легкими и неброскими. Подойдут птицы, бабочки, другие насекомые, а также монеты и денежные купюры, ленты, драгоценные камни, короны и т.д.

4. Фурнитура кошелька денежного кошелька предпочтительна из желтого или белого металла, а не из пластмассы, потому что последняя может быстро сломаться. Когда правильный кошелек выбран, разложите все бумажные деньги в нем по возрастанию, номиналом в одну сторону, перед этим разгладив их руками. А еще можно капнуть на купюры денежными эфирными маслами — мяты, пачули или нероли. Это увеличивает их силу и способность к преумножению. В кошельке нужно носить только деньги, скидочные и банковские карты и некоторые денежные талисманы кошелька. Многие кладут в специальное отделение с прозрачной пленочкой фото родных. Это неправильно, потому что так вы забираете денежную энергию у них без пользы для себя, а еще ваша денежная энергия утекает через фото. Также не место в кошельке чекам, квитанциям, билетам, разным бумажкам. Нельзя отдавать все деньги до последней монетки, хотя бы копеечка должна остаться внутри. В кошелек не рекомендуется класть выигранные, найденные и взятые взаймы деньги. Считается, что они забирают на себя всю энергию и закрывают доступ в кошелек другим деньгам. Если на кошельке появились дырочки и потертости, разошлись швы и т.д., его нужно выбросить, потому что это является неустранимым препятствием для потоков энергии денег..
Пчёлка
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 06.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2017 15:00

Пчёлка Нужно чтоб кошелёк был обязательно красного цвета. У женщин, естественно.
Надеждачка
 
Повідомлень: 72
З нами з: 07.10.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 13:02

Спасибо за статью.

Отличная статья, позвольте разместить у себя на сайте st-opt.com.ua с обратной ссылкой.
koshelkist
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 13:35

koshelkist если нет (не нашли) другого первоисточника то не вижу проблем.

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5762
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:18

Re: КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ

у меня красный кожаный
vendylove11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:36

vendylove11 Я просто прогуливалась и тут хоп и красивый кошелек на витрине, не думая купила :D
Карина567
 
Заблокований
Повідомлень: 3
З нами з: 26.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:07

Мне главное, чтоб удобно было)
Роман Федих
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 04.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:37

у меня красный)
Alison
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 17.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:56

Re: КАК ВЫБРАТЬ КОШЕЛЕК ДЛЯ ДЕНЕГ

Дамам можно и красный. У меня кожаный кошелек черного цвета.
shmurdyak33
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:24

Конечно, чтобы удобным был, ну и красивым
finyr2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Cколько денег можно ввозить и вывозить из Украины?
Anonymous » Пон 24 вер, 2012 21:07
4 14320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2012 22:49
sobirat2012
К вам домой пришёл мент, просит денег.
Anonymous » Сер 27 чер, 2012 10:27
2 3658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2012 10:43
Изя Гуд

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18124)
17.12.2020 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.