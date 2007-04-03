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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1184118511861187

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 126
1) $6250 і вище
22%
28
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
46
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто там топил за биток по 1000? ;)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:29

  spitfirekdv написав:Кто там топил за биток по 1000? ;)

Я
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:42

  airmax78 написав:
  flyman написав:XRP #туземун

Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.

і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:50

  artist_007 написав:Ааахххахаххх))))
Туземун начался раньше срока)))?
Памп битка :mrgreen: ?
Всёпропало!
(на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно :mrgreen: )
Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток :mrgreen:
А хомяки пьют валерианку...

Какой памп битка, если быстрее всех растет Риппл?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:52

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:XRP #туземун

Охренеть. Еще чуть-чуть и мой "парфель" криптоговна выйдет в +.

і овно стане няшкой?
а аірмакс переобується в прижкє в воздусі?

Как было криптоговном так и осталось. Просто так интереснее за этим дурдомом наблюдать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:07

  artist_007 написав:Ааахххахаххх))))
Туземун начался раньше срока)))?
Памп битка :mrgreen: ?
Всёпропало!
(на ветке ни одного битконенавистника - все побежали покупать биток, пока не поздно :mrgreen: )
Зебра, похихикивая и шелестя новыми фиатными бумажками в кармане, радуется неожиданно свалившейся прибыли после закупки "па 7" и продолжает клянуть биток :mrgreen:
А хомяки пьют валерианку...


Янипонял, а где мои праценты?? Хде спасиба? Я ж вчера кричал: Нада пакупать многа-многа! Цена жы харошая! И скоро перестанут делать. :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22

airmax78
г***о приносящее бабло :mrgreen:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:30

  чик написав:airmax78
г***о приносящее бабло :mrgreen:


Абсолютно верно! Поэтому приходится работать в "перчатках" и без фанатизма.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:44

Вся история с картинками по ссылке

СЕО криптостартапа сбежал с $50 млн ICO-инвестиций. Когда его нашли, заявил, что пошутил
Немецкий стартап в области криптовалют под названием Savedroid внезапно исчез в прошлую среду, оставив на странице мем из «Южного парка» — «Aaand its gone». Вскоре после этого основатель стартапа опубликовал фото с курорта, заставив инвесторов поверить, что он сбежал с их деньгами. Однако журналист Адам Селен сумел вычислить по фотографии место нахождение опального СЕО, после чего последний заявил, что его выходка была шуткой, призванной привлечь внимание к проблеме мошенничества. Об этом сообщает Business Insider.

Сайт франкфуртского криптостартапа Savedroid, который заявлял, что собрал на ICO $50 млн, в среду, 18 апреля, внезапно исчез, оставив после себя лишь мем:


Зображення
Вскоре после этого основатель и СЕО компани Яссин Ханкир опубликовал в Twitter фотографию, на которой он распивает пиво на пляже, с комментарием: «Спасибо, ребята! Конец связи…»

https://ain.ua/2018/04/20/mamkin-kripto-pranker
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:57

разворот

Волновой анализ говорит что сейчас BTC/USD около пика 3й падающей волны.
Дно ждать на 3й, 5й или 7й волне?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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