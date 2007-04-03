Ось і друга хвиля зливу...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:05
Лийте! Лийте та не жалійте!
Ось і друга хвиля зливу...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:09
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:14
Почекаю...Там був шикарний мінус -170% вчора. Тиснули на психіку, щоб лося зафіксив. Але Бог ніколи не залишить козака напризволяще.
Продав остаточно кефір по 172. + 219$ на морозиво!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:17
Маржа
Стикнувся з мінусом и ризиком ліквідації...Тому по маржі інфо...
Кросс-маржа - это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Любой реализованный PNL из других позиций может помочь в добавлении маржи на проигрышную позицию.
Изолированная маржа- это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Если сумма обеспечения недостаточна для поддержки убытка, позиция будет вынуждена ликвидироваться. Таким образом, этот метод маржи имеет более высокий риск ликвидации, но убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения, а не всей учетной записью.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:30
Про трейдинг
Люди, решившие самостоятельно работать на биржах, похожи на героев. Однако даже герои требуют особое внимание. Решившие пройти путь от новичка до стреляного профи, нуждаются в помощи и советах. Далеко не все выживают на полях биржевых баталий. Хотя сейчас множество ресурсов в рунете предлагают образовательные программы. Качество большинства из них оставляет желать лучшего. Да и как можно стать профи после прочтения нескольких уроков и просмотра видео-ролика о золотых горах? Надо работать. Трейдинг – работа. Серьезная работа. Причем работа над самим собой.
Биржевой трейдинг в мире развивается головокружительными темпами, привлекая к себе все больше и больше новых участников. На западе люди имеют доступ к современной профессиональной аналитике, методикам, системам, литературе и т.д. Качество образования также находится на более высоком уровне. Отсюда легко сделать вывод о том, кто имеет больше преимуществ на биржах. Необходимо ликвидировать свою безграмотность до открытия реального счета, приложив к процессу самообразования некоторые усилия и затратив изрядное количество времени.
Нужен ли он вам как источник доходов.
Что потребуется от вас как от трейдера.
Каким нужно быть человеком, чтобы попасть в число 5% счастливчиков, которые регулярно делают серьезные деньги на рынках.
Когда вы осознанно примите решение о том, что трейдинг - это тот вид деятельности, который подходим именно вам, то тогда можете переходить к обучению. Хочется сразу разрушить заблуждение, что трейдинг - это просто. Трейдинг - далеко не такое простое занятие, как пишут некоторые авторы в своих книжках для начинающих. Вам потребуется затратить значительное количество времени для изучения теоретических материалов, а также на практику, практику, практику... Некоторые тратят годы, чтобы освоить профессию трейдера.
Если бы кто-нибудь много лет назад показал что и как правильно нужно делать, мы бы избежали многих трудностей и проблем. Но, к сожалению, у нас не было учителей. Вы находитесь в более лучших условиях.
Решение стать трейдером - серьезное решение. Мы желаем вам удачи на это пути!
Для реєстрації на Biance...
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 20 кві, 2020 22:42, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера уже $7 млрд
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:57
Не засмучуйся від недоотриманих прибутків. Бійся збитків! Краще синиця в руках, ніж журавель в небі! Трейдеру потрібний лише двіж, неважливо в якому напрямку. Двіж - це заробіток! І своєчасно фіксувати будь який профіт, а не лося!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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