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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ждут _все_ биточек хотя бы по 9к, а будет он по 19к, ибо ждунов много, а продавцов мало.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну шо пацаны,транза на слив подтверждена и прошла.Судя по всему,поедем вниз теперь реально ниже 10К. Проверим на практике теорию откупа битка на вертолетные деньги на 9К. Может и меньше увезут??? Для закупа-будет норм. особенно альты.Да и эфир на 250 свозить не мешало бы,перед 2.0 и туземуном....если конечно это все случится в ноябре.
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:17
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:10
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Обычно несколько дней...В августе,после нее был еще рост порядка 3 дней,потом все вошло в пике..в феврале-кажись вообще в районе недели был ждун(лень лезть смотреть)Сам сижу в непонятках..Ростет "дед" падла..Хотя альта практически стоит снова,окромя тех монет(топ 30),что больше всего упали на ровном месте сильнее остальной альты-Тезос,Кардано,Линк(уже отрос)
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:27
Сейчас сказать что то определённо сложно.По обзорам большая часть игроков ждёт падение.Скорее всего именно поэтому оно и не происходит.
От себя - рынок интересен, постоянные новшества и т д.Но достал уже именно биткоин. тк всё на него завязано. без него никто и шагу сделать не может.Со временем доминация упадёт. но сколько ещё этот мономаразм будет продолжаться неизвестно.
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:39
Продавцов ниже 10к нет. Страха нет. Наоборот даже, есть страх выходить в фиат.
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:11
Пусть альта подрастет %на 20,я с радостью допродам остатки и выйду в фиат...Сразу же...Моментально!Пусть ростет дальше без меня,весь рынок.Зэк только оставлю,чисто из упрямости С меня лично хватит этого экстрима,чем дальше в "осень" и ближе к выборам и чем дольше флэт и эта мудистика 10100-10700-тем сильнее будет пробой и глубже падение...я бы с радостью на заборе в фиате сидел бы,чем с нераспроданными монетами...Вы Зебра загнули.Страх фиата Это у кого такие фобии нездоровые?? Рости бесконечно не может.Нужна уже реальная,хорошая встряска рынку-гэп на пару тысяч за сутки...можно и больше
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