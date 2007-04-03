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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:31
greenozon написав:
НФТ шизуха...
Forbes, the business magazine, sold a non-fungible token (NFT) of its most recent cover of the Winklevoss twins for a staggering $333,333 to a buyer called “mondoir”. The NFT is called “Merchants of the Metaverse” and refers to Cameron & Tyler’s history within the technology and crypto industry.
Лучше бы он 5 деда на эти деньги купил, но количество чудаков на букву м сейчас в крипте зашкаливает
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:31
greenozon написав:
НФТ шизуха...
Forbes, the business magazine, sold a non-fungible token (NFT) of its most recent cover of the Winklevoss twins for a staggering $333,333 to a buyer called “mondoir”. The NFT is called “Merchants of the Metaverse” and refers to Cameron & Tyler’s history within the technology and crypto industry.
Ну это же полный аналог криптокотов. Комрады надо быть начеку.
Вполне может быть, что спризнанием, уходит в прошлое волатильность и 10-кратный рост от предыдущего максимума. Так что 200К может и не быть. Но и 20К уже не будет.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:06
Да какая теперь разница,что вместо конфетки,съели какаху,от этого цифра стоимости коина не меняется.На моменте была 120 баксов.Не вижу до сих пор резкого и панического сброса на прежние 30-35$. Говорить теперь можно что угодно,факт остается фактом. 30Х для какахи,кто покупал-отличнейший результат. Наложить на рипл к примеру-это 3,5-4 бакса должно быть,прежний АТН. На НЕО=150,Лайт=600-700,ЗЭК=540,ЕОС=45,BCH=4500!!....Нехило,правда...Если сравнивать с теми же старичками,по памяти...И где они сейчас,сравниваем???
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:21
Шок и трепет?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:34
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Всё предсказуемо. Вот Eos еще телится. Ничего 8,3$ пробьет и пойдет на 14$.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:41
Перехай в этот раз вряд ли будет грандиозный, но 65к вполне можем взять
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:51
Слава риплу!
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:55
Patr1ot написав:airmax78
Всё предсказуемо. Вот Eos еще телится. Ничего 8,3$ пробьет и пойдет на 14$.
Скорее пробьет наконец 7.1-7.2,закрепится выше этих значений-значит поедем на 8.6-9.2,оттуда на коррекцию приличную..О 14,пока речь вообще не идет..Рано.Возможно не раньше лета..Но я не против и только за,потому как полностью в лонгах по нему,продолжаю держать.Ждемс!
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:04
phantom_systems написав:
Перехай в этот раз вряд ли будет грандиозный, но 65к вполне можем взять
Тут это не для деда важно,сколько для альтов,которые продолжают переть.Рано Вы их перелили в деда.Понимаю,нервы не выдержали.Но дед сейчас-это импотент на пол-шестого,безоткатный рост ему на пользу не пошел...Несколько тысяч роста для него,это жалкие 10-12%,на которые альта сейчас ежедневно чихает.До предельной доминации по уровням в 50%,есть еще запас для роста альты,что собственно и будет продолжаться какое то время.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:01
Не вся альта сейчас к деду растёт, много в красном
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