RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2509251025112512
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:40

Козак-характерник
Дякую.
Довів позицію у BTC до BTC:USD = 64,5% : 35,5%. Ще виставив ордер на купівлю з ціллю довести до 75% показової біткоїндоларової котлети. Гуляти так гуляти !
Цифра
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.04.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:42

  Цифра написав: Гуляти так гуляти !

Згодний. :) 100 к. і не менше. 8)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29220
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 00:24

  Цифра написав:Докупив BTC по 42500-43200

А чого такий розкид? Мабуть хитрий кит, порціями входили, щоб ціну не задерти. :lol:
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6486
З нами з: 04.06.09
Подякував: 786 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2509251025112512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7717, 7718, 7719
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
77180 199024284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 00:04
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7482 1798083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 16:29
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 53028
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (308)
19.05.2021 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.