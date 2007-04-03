Додано: Суб 12 чер, 2021 12:39

Zebra написав: Можете плеваться и крутить у виска - но биток - это сегодня токсичная какашка и 10 кратное падение от пика - вполне реально. Можете плеваться и крутить у виска - но биток - это сегодня токсичная какашка и 10 кратное падение от пика - вполне реально.

За критику битка я совершенно согласен.Только проблема в том, что биток остаётся двигателем, движетелем и в другую сторону от него активы идут редко и не долго, всвязи с каким нибудь событием.а потом всё равно следуют за ним как на верёвке.Я сам четырьмя руками за то. чтобы каждый актив жил своей жизнью и стоил цену, на которую сработала его команда и польза.Но крипторынок работает немного не так.В нём важнее спекулятивная составляющая над технической.За плохой монетой может стоять большой капитал и она будет расти в цене лучше более технологичной монеты, у кот бедная команда.По эфиру я бы согласился. да только эфир какашка не на много лучше.По этой причине и кардано так поднялось и дот и нек другие.Но это только начало ...