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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 січ, 2023 11:09
vitaxa2006 то вы так страдали-страдали, а теперь для вас 23966 vs 24000 имеет принципиальное значение?
просто вы теперь тоже подсели =)
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21
Кучинелли написав: Vlad_SozInv написав:Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.
а, я тебя достал...
Я люблю доставать таких пи.даболов.А я свечи смотрел на Бинансе, наверное неправильную биржу для просмотра я выбрал.То, что рост произойдёт или нет - это как минимум 50 на 50.А вот с анализом и я тут Витахе советовал, что он произойдёт, между прочим уже очень давно, когда курс битка был около 16,я ему сказал, что за неск месяцев вероятно сходим к его 24
Народ - правду я говорю, А
ПС только что на Бинансе 23966
Вообще не понимаю смысла этих метаний. 100000 за биток неизбежны - так чего ерзать?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:22
Як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро?
Найпростіше, що спадає на думку - вивести на валютну карту і отримати в касі. Поцікавився у приваті, моно та пумб.
Відповідь одна й та ж: SWIFT/SEPA перекази від іноземних брокерських фірм будуть відхилені.
1. Чи знає хтось як з найменшими комісіями обміняти крипту на долар/евро і (в ідеалі) отримати в касі?
2. Які альтернативи? (Ваш досвід?)
3. Які комісії при цьому?
4. Обмеження по сумі? Ризики?
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