Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3450345134523453 Додано: Сер 04 вер, 2024 17:58 чик написав: SAndriy1

а где там на телефоне можно выставить продажу, на какой вкладке. я на нём не торгую, бо и в очках еле фижу - лупу беру, как и для инструкций к лекарствам

зашёл, но пока не пойму, внешне ту же хрень выдаёт шо и сайт... а где там на телефоне можно выставить продажу, на какой вкладке. я на нём не торгую, бо и в очках еле фижу - лупу беру, как и для инструкций к лекарствамзашёл, но пока не пойму, внешне ту же хрень выдаёт шо и сайт...

Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество SAndriy1 Повідомлень: 840 З нами з: 17.01.15 Подякував: 310 раз. Подякували: 351 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2024 18:37 SAndriy1 написав: Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество Значит что-то с аккаунтом. Внизу пять вкладок, средняя Торговля. Или нажимаете на нужную пару/котировку и дальше Купить или Продать - выбрасывает на Спот. Там уже тип ордера выбираете, цену и количество

это на телефоне ? на сайте вроде всё перепробовал - результата никакого и ещё заметил, шо доступ к р2р закрыт, хотя никаких траблов не было ни разу. поддержка молчит и опера не подключает, чтобы разобраться, а все остальные вкладки работают. и свой еарн вижу и активы с ордерами - хрен знает шо делать...

з.ы. с телефона тоже глухо, но после часа попыток связаться с поддержкой и списаться с оператором таки он появился. начал просить скрины и т.п. какие скрины, если все вкладки рабочие, а спот торговля не грузится дал мне список заданий на полторы страницы - почистить кеш в одном углу и т.д. типа для начала. ответил, шо сделаю это завтра, бо вже сплю и меня в первую очередь интересует, шо происходит на пк на их сайте. попрощались, захожу в сотый раз на банан и всё грузится. значит покопался, пока мне писал и нашёл ошибку с их стороны. на битгете 2 ордера на откуп пропали, но там уже с концами - хрен найдёшь. за два года только один раз удалось связаться с живым опером. в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0... это на телефоне ? на сайте вроде всё перепробовал - результата никакого и ещё заметил, шо доступ к р2р закрыт, хотя никаких траблов не было ни разу. поддержка молчит и опера не подключает, чтобы разобраться, а все остальные вкладки работают. и свой еарн вижу и активы с ордерами - хрен знает шо делать...з.ы. с телефона тоже глухо, но после часа попыток связаться с поддержкой и списаться с оператором таки он появился. начал просить скрины и т.п. какие скрины, если все вкладки рабочие, а спот торговля не грузитсядал мне список заданий на полторы страницы - почистить кеш в одном углу и т.д. типа для начала. ответил, шо сделаю это завтра, бо вже сплю и меня в первую очередь интересует, шо происходит на пк на их сайте. попрощались, захожу в сотый раз на банан и всё грузится. значит покопался, пока мне писал и нашёл ошибку с их стороны. на битгете 2 ордера на откуп пропали, но там уже с концами - хрен найдёшь. за два года только один раз удалось связаться с живым опером. в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0... чик 1

Повідомлень: 7558 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6503 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 16:55 чик написав: в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0... в этот раз похоже на глюк, бо выдало мне ордера на откуп битка па 23-28т. которых не ставил, но переставил на 52-50т. и вчера они стояли, а сегодня нема и нигде никаких записей не оставили и юсдт 0...



Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.У Вас телепорт в хате открытый,а Вы удивляетесь.Выдает ордера на 23-28К,так значит они будут....попизже.

А может просто бесовской Банан "бесоепит" Нужно срочно освятить монитор святой водой,изгнать бесов чтоб не вгоняли в искушение и защитили от "грядущего ацкого слива" Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.У Вас телепорт в хате открытый,а Вы удивляетесь.Выдает ордера на 23-28К,так значит они будут....попизже.А может просто бесовской Банан "бесоепит"Нужно срочно освятить монитор святой водой,изгнать бесовчтоб не вгоняли в искушение и защитили от "грядущего ацкого слива" osafly

Повідомлень: 1741 З нами з: 29.05.14 Подякував: 129 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:23 osafly написав: Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени. Нет Чик...не глюк..Вы попали в петлю времени.

эт точно, только це битгет чудит. на монике давно не вижу толком аки на смарте. испльзую 42дюйма лыжи через кабель ндм, а банан вдруг новую подляну подкинул. перекрыл р2р и не даёт выводить крипту без какого то их аунтефикатора, хотя у меня стоит гугловский, который все другие биржы битгет и ешо 3 штуки устраивает. раньше всё працювало и никаких недоразумений с ними не було, теперь придётся новые разборки устраивать но попизже, хочу хоть выходные спокойно провести... эт точно, только це битгет чудит. на монике давно не вижу толком аки на смарте. испльзую 42дюйма лыжи через кабель ндм, а банан вдруг новую подляну подкинул. перекрыл р2р и не даёт выводить крипту без какого то их аунтефикатора, хотя у меня стоит гугловский, который все другие биржы битгет и ешо 3 штуки устраивает. раньше всё працювало и никаких недоразумений с ними не було, теперь придётся новые разборки устраивать но попизже, хочу хоть выходные спокойно провести... чик 1

Повідомлень: 7558 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6503 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 13:03 Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024. greenozon Повідомлень: 16543 З нами з: 01.06.14 Подякував: 463 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 17:22 greenozon написав: Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024. Global asset manager VanEck has announced plans to close and liquidate its Ethereum futures exchange-traded fund (ETF), known as the VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).The decision to dissolve the fund was approved by the Board of Trustees of VanEck ETF Trust on 5 September 2024.

Зрада. Зрада. Rack Повідомлень: 667 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3450345134523453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11617 , 11618 , 11619

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 116182 255568239

flysoulfly Пон 09 вер, 2024 16:12 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23218765

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 110339

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27