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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3463346434653466
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:57

  Velz написав:osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.


Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.

Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:56

  osafly написав:Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..

на 2000 пойдем?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:15

  sergia написав:
  osafly написав:Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..

на 2000 пойдем?


Думаю 2100-2200.Первая глобальная цель 2385. Но если затеют настоящую,крупномасштабную войнушку на ближнем востоке,падение трошки подождет,а перехай если и будет-не значительный.Золото очень,очень перегрето уже и перекуплено.Самое дно,да-район 2000 тем более,это круглый уровень,с ценой магнитом и восходящей трендовой линией в виде поддержки по траектории
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:47

  osafly написав:
  sergia написав:
  osafly написав:Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..

на 2000 пойдем?


Думаю 2100-2200.Первая глобальная цель 2385. Но если затеют настоящую,крупномасштабную войнушку на ближнем востоке,падение трошки подождет,а перехай если и будет-не значительный.Золото очень,очень перегрето уже и перекуплено.Самое дно,да-район 2000 тем более,это круглый уровень,с ценой магнитом и восходящей трендовой линией в виде поддержки по траектории

Может в этот раз повезет больше мне). Как-то пару лет назад ожидал падения 1500, но недождался
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:55

  Amethyst написав:чик, оставьте еще чуток на 55 :roll:

у меня чуток и па 56,52+,50 и ниже, не хватит на 20 в звр полезу...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:13

  sergia написав:Может в этот раз повезет больше мне). Как-то пару лет назад ожидал падения 1500, но недождался


Так оно ж практически приходило...Там цель была 1560$ и 1460$ Ну так оно практически приходило в коррекции...Было 1610$
osafly
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