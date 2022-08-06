Hotab написав:Мій приятель , він бортпровод, проїхав зараз через всю європу з зупинками.. Через Чорногорію, потім Вльора (Албанія) . Нарешті зупинився в Саранді. Сказав «воно»))
Я теж вважаю, що якщо вже їхати в Албанію, то чим південніше, тим гарніше. А у Вльорі точно нема чого робити.
По цінам сказав що Албанія вдвічі дешевша Чорногорії. Мабуть перебільшує
Ми у Вльорі були 2 роки тому. Житло так, було відносно дешевим. Щось там, здається, 40-60 євро за добу за велику квартиру недалеко від моря. Але поїсти виходило не менше 10 євро з особи (це так, без делікатесів та стейків). Зараз в Італії середній чек 15-20 євро (піца/паста + спрітц). Квартира 110 євро за добу.
У Вльорі був якийсь втік гівна у море, усі отруїлися, донька в лікарні ніч провела. Разом з нами ще багато дітей було з подібними симптомами у той день.