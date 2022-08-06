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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:02

  Hotab написав:Мій приятель , він бортпровод, проїхав зараз через всю європу з зупинками.. Через Чорногорію, потім Вльора (Албанія) . Нарешті зупинився в Саранді. Сказав «воно»))
Я теж вважаю, що якщо вже їхати в Албанію, то чим південніше, тим гарніше. А у Вльорі точно нема чого робити.
По цінам сказав що Албанія вдвічі дешевша Чорногорії. Мабуть перебільшує

Ми у Вльорі були 2 роки тому. Житло так, було відносно дешевим. Щось там, здається, 40-60 євро за добу за велику квартиру недалеко від моря. Але поїсти виходило не менше 10 євро з особи (це так, без делікатесів та стейків). Зараз в Італії середній чек 15-20 євро (піца/паста + спрітц). Квартира 110 євро за добу.
У Вльорі був якийсь втік гівна у море, усі отруїлися, донька в лікарні ніч провела. Разом з нами ще багато дітей було з подібними симптомами у той день.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:36

Gastarbaiter
У вльорі в принципі нема чогось, що чіпляє. Кирилівка))
На південь гарні гори і Іонічне море. На північ Хорватія з Чорногорією.
А Вльора - просак))
Hotab
 
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