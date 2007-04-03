Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.
Сейчас такая эйфория, каждый день обновляем новый исторический максимум. Куда ж падать-то? Прошлой осенью тоже каждый месяц ждали падение, а в итоге с октября по март выросли с 25к до 73к. Полностью повторяем тренд прошлой осени-зимы. Все ждут просадки, а её не дают и тупо растем и растем. Наверное, хотят обмануть всех, кто ждет просадку.
Это график доминации. Смотрите на шкалы хоть немного. Аметист вообще ипсо там увидел, бывает