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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3473347434753476>
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 00:51

  чик написав:па 83,85,86 продался, у меня битка не хватит такими темпами, но вечного роста не бывает - интересно, кто шо думает до куда можем патом опуститься. жаба давит шо продавал па 35-65-70-75, а откупал не на все = баран и хрени всякой набрался на прибыль...

для любителей краткосрока 84 и 82 выглядит интересно, ниже 80 вообще не вижу уже возможностей. а так (120-110)-90-200 до апреля. альтсезон с 90 до 200. а куда потом с 200 уже смотреть позже нужно. но думаю это где-то район 40+-. ну вот такой план пока.
про доминацию тут писали хорошую мысль. очень вероятно, что как раз сейчас доминация битка на пару процетов еще пойдет вверх и потом стремительно упадет. смотрите по аналогии 2020 ноябрь на доминацию. уже сейчас прослеживается та же закономерность.

неизвестно на каких значениях, но думаю что около 20го декабря +- начнется коррекция на месяц числа до 20го января. там инаугурация (акт подтверждение того, что все гладко и стабильно, курс подтвержден = можно лить бабло в рисковые активы с гарантией) и тут уже на максимумы полетели с альтами одновременно. 0 сомнений, что будут десятки исков. сюда добавим потенциальное завершение войны и вообще сказочный вариант. вдобавок еще и эфир на самых низах и жесть какой тяжелый. это значит, что его в один заход не закачают. а значит полюбому будет коррекция и второй альтсезон как в прошлом цикле.

2 года падаем, 2 года растем. вот вам и 4-летний цикл. падаем всегда в начале четных годов 2014, 2018, 2022. пики даем на нечетных. 2013 2017 2021 2025. пользуемся читом пока работает.
кто не знает про эти индикаторы (лучшее, что существует и бесплатно), то вот совет:
https://www.bitcoinmagazinepro.com/char ... -multiple/
https://www.bitcoinmagazinepro.com/charts/mvrv-zscore/

смотрите эти 2 индикатора. и сверяйте будущие их пики с вашими ощущениями\т.а. и тд.

еще обратите внимание на то, что в прошлом цикле было 2 альтсезона. на первом старые монеты дали свои безумные ATH, на втором они уже никого не интересовали и ATH давали повторно новые проекты. солана аваланч нир и так далее. это тоже можно держать у себя в голове.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 13:30

По SUI откупил взад 40% слитой позы по 2.885...почему так рано??Не хочу сливать раньше времени именно этот токен.."Шорт" проданной части позы был с 3.14 в среднем.Дальше буду посмотреть где откупать взад.Вот на данный момент вся аналитика по монете на графике-

Завершили формирование заключительной волны 5..На данный момент пробили треугольник на часовике вниз.Высота отработки фигуры четко пришли...Ожидаю что будем рисовать правое плечо фигуры голова и плечи,после чего возможно состоится продолжение коррекции на высоту фигуры,что может увести цену вплоть на 2.4-2.45 Продолжения восходящего тренда,не уходить ниже волны 3...В противном случае,будет обвал со следующей целью 2.-2.1 к нижней границе восходящего канала.Условие для продолжения роста прям с текущих,не уходить и не обновлять лой ниже 2.8. Цели на рост-верхняя граница восходящего канала 4-4.1$ что собственно приведет монету на Х10 с лоев...Но...Учитывая что блокчейн позиционируют как явного конкурента Solana-это может быть лишь начало бычки данного токена...Такой проект с капой хотя бы 40млрд-ничего сверхъестественного,а это порядка еще Х5 от текущих цен

Пользуйтесь,кто не успел купить!

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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:33

Шановні форумчани!

Нагадуємо Вам про сервіс з обміну криптовалют на Мінфіні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 17:33

  spacemachine написав:идет параболическая фаза роста. потом еще и альтсезон будет где-то в феврале, после завершения первой коррекции битка. не закрывайтесь дешевле пяти иксов минимум от текущих цен любого альта, холдите монеты. перезаходы туда-сюда на этой фазе рынка вам по итогу ДОРОГО обойдутся, потом будете жалеть. думайте уже сейчас как вы будете выходить из рынка.

Тоже плюс поставил. Но у меня своя стратегия - то, что хорошо растет, начинаю на каких-то уровнях фиксировать. Будущего не знает никто - а вдруг лебедь черный да еще и не сам, а со стаей?!
Сегодня DOGE продал процентов 15 по 0,416. Я его тяну с 0,08 - треть продал на 0,24, то есть свои деньги вернул. Сейчас часть прибыли забрал.
Сейчас буду мучаться - откупать его же подешевле или зайти в что-то новое, которое еще не росло. Остаток собак потяну до 0,74 и повыше.
Да и на некоторых монетах пяти иксов можно и не дождаться - по обстоятельствам нужно будет смотреть. Может что-то за счастье будет х2 продать :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 17:40

На биткоин доминации BTC.D вырисовывается перевернутая голова и плечи,либо формируется треугольник-что конкретно,будет видно на этой неделе...По пробитию основания шеи,либо пробою треугольника вверх,цели по доминации-как раз прийдут в район 63-64% Нужно внимательно за сетапом наблюдать,хотя я конечно же не против был развернуться по альтам прям с текущих...Прикрепил график крупно формирующейся фигуры и глобально доминации...Сейчас это важно,для тех кто держит альты...То есть,всех нас

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Развернутый график Доминации

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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 17:52

  SAndriy1 написав:Сегодня DOGE продал процентов 15 по 0,416. Я его тяну с 0,08 - треть продал на 0,24, то есть свои деньги вернул. Сейчас часть прибыли забрал.
Сейчас буду мучаться - откупать его же подешевле или зайти в что-то новое, которое еще не росло. Остаток собак потяну до 0,74 и повыше.


Я на прибыль с нескольких шортов,не только SUI,докупил ARB,Starknet и DOT...Т.е то,что меньше росло...Первые два,будут в конечном счете,по ценам SUI на сегодня-даже не сомневаюсь.Поэтому даже тема с переливом,имеет место быть,заработал на одном-перелил в другое,которое тормозит.Просто долил себе там токенов...Никакого USDT сейчас на хлебушек...Все в топку :lol: Даже если доминация пойдет ниже по битку,думаю лоев по многим альтам,мы уже вряд ли увидим...Надеюсь на это.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 20:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Набор повторного шорта по SUI в зоне 3.12-3.24 на 10% позы,корректируется по ходу.Первая "преграда" 3.145,вторая 3.235 При обновлении АТН,след цель вполне может быть 3.65-4$ Там буду смотреть. Зону поддержки о которой писал утром,примерно 2.80-2.82 удержали...пока.Индикаторы в перепроданности,но монету продолжают пампить.RSI разгрузили только на часовике трошки...Дневка в небесах
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:24

А я харчуюся жирним фандінгом. :P Чекаю червону соплю. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:27

  osafly написав:На биткоин доминации BTC.D вырисовывается перевернутая голова и плечи,либо формируется треугольник-что конкретно,будет видно на этой неделе...

Голова, плечи, хвост....
8 декабря. Мысли не мои.
На этот раз я хочу рассказать вам про дату: 8 декабря 2024г:

• Я считаю, что этот день будет началом масштабного падения доминации…В прошлые два раза, потребовался 231 день после халвинга, чтобы начать масштабный спад. И я думаю, что в этот раз - история может повториться.

Отсчитываем от прошлого халвинга 231 день и получаем дату: 8 декабря 2024г.

Если история повторится, наши #Alts очень быстро взлетят до небес…

Проверим парня. Подписан на него платно, если сработает, дам на него ссылку


Козак, даёшь новый ATH каждый день ? :mrgreen:
Ну зачем сейчас шортить ? Вы не видите, что происходит ?
С 13 марта по 5 августа нам вбивали в голову что только вниз. Мариновали. Видимо вам зашёл 25 кадр.
5 августа у меня было -77% к портфелю. До сих пор в минусах и не уверен что выйду. Но сейчас время Божественных свечей. Какой нахер шорт ?
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 12 лис, 2024 22:33, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:28

  Козак-характерник написав:А я харчуюся жирним фандінгом. :P Чекаю червону соплю. 8)


Чекай Казак.Чекай...
osafly
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