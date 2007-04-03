Додано: Вів 12 лис, 2024 00:51

чик написав: па 83,85,86 продался, у меня битка не хватит такими темпами, но вечного роста не бывает - интересно, кто шо думает до куда можем патом опуститься. жаба давит шо продавал па 35-65-70-75, а откупал не на все = баран и хрени всякой набрался на прибыль... па 83,85,86 продался, у меня битка не хватит такими темпами, но вечного роста не бывает - интересно, кто шо думает до куда можем патом опуститься. жаба давит шо продавал па 35-65-70-75, а откупал не на все = баран и хрени всякой набрался на прибыль...

повторно

для любителей краткосрока 84 и 82 выглядит интересно, ниже 80 вообще не вижу уже возможностей. а так (120-110)-90-200 до апреля. альтсезон с 90 до 200. а куда потом с 200 уже смотреть позже нужно. но думаю это где-то район 40+-. ну вот такой план пока.про доминацию тут писали хорошую мысль. очень вероятно, что как раз сейчас доминация битка на пару процетов еще пойдет вверх и потом стремительно упадет. смотрите по аналогии 2020 ноябрь на доминацию. уже сейчас прослеживается та же закономерность.неизвестно на каких значениях, но думаю что около 20го декабря +- начнется коррекция на месяц числа до 20го января. там инаугурация (акт подтверждение того, что все гладко и стабильно, курс подтвержден = можно лить бабло в рисковые активы с гарантией) и тут уже на максимумы полетели с альтами одновременно. 0 сомнений, что будут десятки исков. сюда добавим потенциальное завершение войны и вообще сказочный вариант. вдобавок еще и эфир на самых низах и жесть какой тяжелый. это значит, что его в один заход не закачают. а значит полюбому будет коррекция и второй альтсезон как в прошлом цикле.2 года падаем, 2 года растем. вот вам и 4-летний цикл. падаем всегда в начале четных годов 2014, 2018, 2022. пики даем на нечетных. 2013 2017 2021 2025. пользуемся читом пока работает.кто не знает про эти индикаторы (лучшее, что существует и бесплатно), то вот совет:смотрите эти 2 индикатора. и сверяйте будущие их пики с вашими ощущениями\т.а. и тд.еще обратите внимание на то, что в прошлом цикле было 2 альтсезона. на первом старые монеты дали свои безумные ATH, на втором они уже никого не интересовали и ATH давалиновые проекты. солана аваланч нир и так далее. это тоже можно держать у себя в голове.