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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3572357335743575
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34

  kotyk222 написав:Козак таки щось знав ...

Та нічого я не знав. Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси. Я то покупаю, то продаю, то знов відкупаю. Вже не знаю, яка там середня ціна закупу, враховуючи всі покупки і продажи. Може копійок 47-48.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 бер, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:P\S Вот нашел более понятную и развернутую статью...Теперь все ясно.Походу,вторая серия Убить Билла(зачеркнуто) Убить Эфир часть 2 -новый фильм Тарантино
Одно гавно переименовано в дерьмо, из эфира высаживание должно бы закончится на трехзначной цифре - только тогда адепты капитулируют.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:07

  Козак-характерник написав: Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси.


Шось типа из этой серии :lol:

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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати,по ребрендингу...Нужно внимательно следить,не напринтят ли эти мошенники новых монет,увеличив эмиссию...Могут и такой фортель проделать..Бо вместо роста,будет реально по цене мемов с нулями до цифр,а не после
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Шось типа из этой серии
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