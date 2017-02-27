За результатами 1го кварталу 2026 року найбільший попит на готівкову валюту традиційно формується зі сторони Київа - 27% від загальної кількості готівкової валюти було куплено саме тут. Львівська та Київська області на другому та третьому місцях рейтингу з часткою по 8%. Ще 7% готівкової валюти купують в Одеській області й 6% у Дніпропетровській області. Не секрет, що саме в березні попит полетів вгору. Й на другому графіку видно як змінуювалась річна динаміка по основним регіонам.
Взагалі за 1кв26 до 1кв25 річна попит на готівкову валюту населення змінився наступним чином: - Київ зниження на -2,6% - Львівська обл - 0% - Київська обл - +12,1% - Одеська +2,4% - Дніпропетровська обл падіння на -16,6% - Харкіська обл +4,6%
Кто же там так тарится в Харькове, учитывая, что переселенцы добавились
Україна та Група офіційних кредиторів з країн G7 та Паризького клубу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. Угода передбачає перенесення платежів, що мали бути сплачені у період з лютого 2026 року. Обслуговування та погашення боргу відтерміновано до кінця лютого 2030 року. Цей термін узгоджується з програмою Міжнародного валютного фонду. Після завершення цього періоду, у 2035–2039 роках, Україна здійснюватиме виплати рівними піврічними платежами. Умови також передбачають капіталізацію відсотків. https://delo.ua/news/ukrayina-vidtermin ... di-463981/ Отже, ту-зе-мун має пригальмувати.