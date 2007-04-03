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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 05:32

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
В Україні може зʼявитися свій крипторезерв — законопроєкт (деталі від експерта)

Что-то в деталях не раскрыт вопрос что с этим резервом предполагается делать учитывая, что в украинских банках стоит только заикнуться, что входящий фиат получен от криптообмена, сразу в террористы запишут и в вечный блок поставят. В КредиАгриколе прямо при онбординге об этом предупреждают под запись. Что-то оплачивать криптой напрямую?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:13

moveton

т.е. раньше пенсионный фонд НБУ скупал акции свиноферм, теперь будет скупать всякие щитки
прекрасно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 21:17

Колєном під зад!

Кому треба BNB на один цент, пишіть в лічку свій айді.

Зображення


https://youtu.be/_FyLIUwDQUA?si=_4qGckKtuC50kvvy
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 23:16

  Козак-характерник написав:Зображення


Тут больше взволновал вопрос: "А что случилось?!" Послание от Binance весьма злобненькое... :( Почти как наши банки в ветке "Финмониторинг".
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:19

  ЯНаФоруме написав:Тут больше взволновал вопрос: "А что случилось?!" Послание от Binance весьма злобненькое... :( Почти как наши банки в ветке "Финмониторинг".

Мабуть донецька реєстрація зіграла злий жарт. А може банану набридло, що на мені нічого не заробиш. :P Спакував валізи і пішов на HTX.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:40

  Козак-характерник написав:
  ЯНаФоруме написав:Тут больше взволновал вопрос: "А что случилось?!" Послание от Binance весьма злобненькое... :( Почти как наши банки в ветке "Финмониторинг".

Мабуть донецька реєстрація зіграла злий жарт. А може банану набридло, що на мені нічого не заробиш. :P Спакував валізи і пішов на HTX.

HTX гнучка, навіть верифікація не потрібна на деякі дії.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 16:47

  vitaxa2006 написав:
  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?

Если цель вопроса, меня подколоть, то доминация битка с середины этой недели снова вверх и цена эфира с 2700 во вторник уже на 2400-2500 в боковике. Что я не так написал? Или вы ждали снижение до 1000?
все ещё ожидания похода на 3500?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 16:53

Козак-характерник "пішов на HTX" - А чому не на MEXC?
Dr_English
 
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  Dr_English написав:Козак-характерник "пішов на HTX" - А чому не на MEXC?

Тут не треба верифікуватися по повній.
Козак-характерник
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Модератори: Ірина_, Модератор

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