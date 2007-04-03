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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:12
Dr_English написав:Козак-характерник
А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?
Та нічим, якщо реєстрація кошерна.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:13
Козак-характерник написав: Dr_English написав:Козак-характерник
А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?
Та нічим, якщо реєстрація кошерна.
А ви шо, в Сакраменто нелегалом?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:27
все ещё ожидания похода на 3500?[/quote]
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
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