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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:12
Dr_English написав:Козак-характерник
А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?
Та нічим, якщо реєстрація кошерна.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:13
Козак-характерник написав: Dr_English написав:Козак-характерник
А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?
Та нічим, якщо реєстрація кошерна.
А ви шо, в Сакраменто нелегалом?
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Faceless
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:27
все ещё ожидания похода на 3500?[/quote]
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
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vitaxa2006
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:49
Faceless написав:
ви шо, в Сакраменто нелегалом?
Не в тому річ. Реєстрація донецька лишилася.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:52
Козак-характерник написав: Faceless написав:
ви шо, в Сакраменто нелегалом?
Не в тому річ. Реєстрація донецька лишилася.
Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:53
vitaxa2006 написав:
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
Вітаха, тре торгувати. Вже давно можна було б в нуль вийти, а то і в плюс.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 20:58
Faceless написав:
Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне
Можу. Але Ви ж розумієте, що для бірж реєстрація на тимчасово окупованих територіях, як червона ганчірка. Фактиче місце проживання - одне, а реєстрація - друге. По факту, я - громадянин України з реєстрацією донецькою. Можуть виникнути питання. Біржі не хочуть мати справ з такими мутними клієнтами.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 21:03
Козак-характерник написав: Faceless написав:
Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне
Можу. Але Ви ж розумієте, що для бірж реєстрація на тимчасовоокупованих територіях, як червона ганчірка. Фактиче місце продивання - одне, а реєстрація - інша. По факту, я - громадянин України з реєстрацією донецькою. Можуть виникнути питання. Біржі не хочуть мати справ з такими мутними клієнтами.
Я чогось завжди думав, що в США ваша реєстрація- по місцю фактичного проживання, фіксується у водійських правах, чи ще якось, якийсь ютіліті білл можна виудить на свою адресу зі своїм імʼям і все чудово. Так само як знайомі відкривали і в Польщі, і в Австрії банківські рахунки по місцю фактичного проживання там, і нікого не гребе що в них за штамп в українському паспорті. В закордонному так взагалі немає нічого про реєстрацію.
У вас ж давно має бути і ССН і водійські місцеві, і банківський рахунок. Не розумію суті проблеми
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Додано: Нед 22 чер, 2025 21:19
Faceless написав:
Не розумію суті проблеми
Я по U4U тут. Проблеми немає. Але можуть виникнути гіпотетичні проблеми з біржами в майбутньому. Наприклад, на Банані не можна торгувати фючами американцям. Я торгував як українець через ВПН, бо за американським айпі не пущає. Так само і на інших біржах можуть виникнути якісь казуси. Американців не всі біржі зазивають до себе. Тому, якщо можна уникнути реєстрації, то чому б і ні?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:20
Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав:
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
Вітаха, тре торгувати. Вже давно можна було б в нуль вийти, а то і в плюс.
Козак дело говорит
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