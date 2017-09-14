|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:47
Shaman написав: барабашов написав: Hotab написав:
Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує
Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров
ти звідки так дезертирував, Содоміт?
з підвалу?.
Жду момента, когда тебе при допросе, как и почём ты продал Украину за шекели соросятам, выгнем колени и локти в обратную сторону.
А потом и позвоночник
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:48
Hotab написав:
Работать там,в смысле.
Він воліє коліна стріляти бластером через чорне море .
Наша 120-кг роХсолана біля турецького хана. Байрактари насмокчує
Сучка 162/94 - тебя уже выепал ниггер?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:50
барабашов
Ще ні, поспішай до нього, роХсолано. Прямо з гарему турецького хана 😅
Будеш першою
Жду момента
выгнем колени
ВигнєМ? Хто??
Скільки ти будеш чекати момєнта?
Ти знов мрієш що хтось за тебе це зробить, слабовольне ведене поросятко?))
А коли ти сам щось зможеш?))
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 19 гру, 2025 22:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:52
Вкусна салями Мгамбы дезертир?
Облизываешь шоколадный крем свой да с неё?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:54
барабашов
Вкусна салями Мгамбы
Ти хочеш порівняти з турецьким? Не стримуй себе, за тебе ніхто цього не перевірить, ведена безвольна свиноматка))
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:00
Xenon написав:
❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин
Зате у нас скоро будуть шагі замість копійок = перемога.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:03
Schmit написав: Xenon написав:
❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин
шш
Зате у нас скоро будуть шагі замість копійок = перемога.
а разве по ЖД топливо не везут уже, только авто?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:10
У Мико багато прильотів. Пітари святкують день Святого Миколая.
Нічого, бумеранг не забариться..
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:26
Schmit
Шаг, щоби там не казали, руське слово.
"Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!"
Шаг - це частина довгого шляху...
Доречi, "цент" - вiн же "сантiм" фактично вiд сантiметр, теж частина.
Звiсно, якщо вже так копiйка не до вподоби, то чому свою назву не вигадати?
Почитав щодо голосування, Розумков - самий розумний!
На мiй погляд, цi змiни назв - на користь розпилу госбюджету.
Взагалi, не на часi.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:47
SATAN написав:Schmit
Шаг, щоби там не казали, руське слово.
"Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!"
Шаг - це частина довгого шляху...
Доречi, "цент" - вiн же "сантiм" фактично вiд сантiметр, теж частина.
Звiсно, якщо вже так копiйка не до вподоби, то чому свою назву не вигадати?
Почитав щодо голосування, Розумков - самий розумний!
На мiй погляд, цi змiни назв - на користь розпилу госбюджету.
Взагалi, не на часi.
крок
з.і.
якщо "копейка" від "копье", то має бути "списівка" бо "спис"
