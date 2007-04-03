airmax78 написав:Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.
Amethyst написав:так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ?
Не треба циклітися на цифрі. Тре торгувати по стратегїї. Купляти і продавати частинами. Якщо по 120 продали те, що по 90 брали, то можна і відкупити частину по 117. Гнучко тре реагувати на ринок, а не чекати мегаіксів. Давно кажу Вітасі, що тре торгувати. Продав би по 3000 кефіра, то вже міг відкупити. Я свій шорт тримаю. Піде вище, то усередню трохи. Взагалі, нічим більше не торгую крім бітка. Нафік мені за тим усім сміттям слідкувати? Зосереджуватися тре на найліквіднішому інструменті і торгувати активно.
Amethyst написав:так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ?
Не треба циклітися на цифрі. Тре торгувати по стратегїї. Купляти і продавати частинами. Якщо по 120 продали те, що по 90 брали, то можна і відкупити частину по 117. Гнучко тре реагувати на ринок, а не чекати мегаіксів. Давно кажу Вітасі, що тре торгувати. Продав би по 3000 кефіра, то вже міг відкупити. Я свій шорт тримаю. Піде вище, то усередню трохи. Взагалі, нічим більше не торгую крім бітка. Нафік мені за тим усім сміттям слідкувати? Зосереджуватися тре на найліквіднішому інструменті і торгувати активно.
Підтримую. Бо коли читаю про якийсь альфабет суп, лаунчпади прости господи та інше лайно - не розумію звідки у людей стільки часу в цьому розбиратись, якщо все одне їх там жорстко вжухають з верогідністю у 120% і підуть вони із цими дуже цінними знаннями далі, але без грошей.
Там копійки на морозиво. Я більше 1% не ставлю на кон. Але все ж таки - гроші. Шаг за шагом (так скоро копійки називатимуться) і вже гривня в кишені. Планую продати лонг по 120. Шорт триматиму зубами до останнього. Можливо, я заціпив самий пік. Ні, то трошки усередню, якщо біток вище піде. Здається мені, скоро градндіозний шухєр будк і червоні соплі.