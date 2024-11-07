На дорогах України тривають рейдові перевірки. За те, що водій без ліцензії взяв пасажира, загрожує штраф у розмірі 17−32 тисячі гривень.
Дивися повний текст
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 лип, 2025 13:37
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн — про що йдеться
Додано: Вів 22 лип, 2025 14:24
Re: Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн —
Так юристів без ліцензій трохи розчісують?
|