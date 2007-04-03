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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3621362236233624
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:01

phantom_systems
Єто и хотел написать, сам через єто проходил..когда виходил на радостях в ноль, все улетало и жесткое фомо. Но били и обратние моменти, здоров что вискочил...посмотрим...

PS Витаха, не слушай казака, никаких шортов, просто дождись входа в лонг, но не шорт...

PPS И все же поздравляю что сбросил психологический груз, и вишел в ноль. Улетит так улетит без тебя, зато насколько стало легче. Понимаю тебя...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:15

  Козак-характерник написав:Вітаю! :P Шукайте точку входу на шорт бітка вище 120. Навіщо вхолосту сидіти? Не купляйте на падінні нічого, окрім бітка. Купляйте частинами: не на всю котлету. Дорожче 100 не беріть.

Шортить на бычке, к тому же без стопов? Ну, это такой козак-стайл. Обычно заканчивается приходом дяди Коли :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:42

  phantom_systems написав:Шортить на бычке, к тому же без стопов? Ну, это такой козак-стайл. Обычно заканчивается приходом дяди Коли :)

Не на всю котлету ж. Не думаю, що біток навіть до 130 дотягне. Після 120 можна брати шорт і тримати. З розумом, звісно! Якщо Вітаха 50 баксів поставить на шорт, то можна курити бамбук і чекати червоні соплі. 8)

П.С. Можливо це пік усієї історії бітка. І таких цін більше не буде. А піде лише жорстке падіння. І лише падіння. Всі пірамідоси схлопуються, а біток - це пірамідос. Не здивуюся, що він повернеться на декілька центів по ітогу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:48

  phantom_systems написав:Это хороший индикатор. Значит, выше пойдём. Чтобы новые пассажиры стали загружаться и у выскочивших началось фомо с желанием перезайти.

Все саме так. Коли виходиш, то одразу маніпулька продовжує ріст. Треба не спокушатися, а чекати жорсткої просадки. Радий за Вітаху! Тепер йому треба вчитися торгувати з розумом, а не грати в інвестора.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 16 лип, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:54

  vitaxa2006 написав:Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.

Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:56

  SAndriy1 написав:Видя уже сейчас цену 3350, даже не буду комментировать...

А привітати? Людина психологічно розвантажилася. Все ок! Правильно зробив. Ринок дасть значно кращу точку входу. Але тіко біток торгувати тре!
Козак-характерник
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  #<1 ... 3621362236233624
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