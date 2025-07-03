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Україна недоотримує мільярди
через контрабанду техніки Apple

Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54

Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple

Пропонуємо до обговорення:
Втрати державного бюджету України від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн, з яких половина — від нелегального ввезення продукції Apple.

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Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:54

То гетьманцев на свій карман недоотримує так шо не кажіть, з його останніми законами то добре видно ( процент за продаж старих речей ....), ні в якій іншій країні такого нема...
devilmailer_100
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:14

Re: Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки A

Зато слова-то какие эпичные: "Мова про великі організовані злочинні групи, які крадуть у бюджету та армії, які свідомо йдуть на тяжкі кримінально карані злочини" Так и представляешь эти группы, ворующие у бюджета и армии айфоны.

Ну а так типовое бла-бла, смешивающее воровство и виртуальное недополучение. Вон, когда в 2022м на несколько месяцев пошлину на автомобили отменили, как орали, что бюджет от этого недополучает мульярды в месяц. После возвращения пошлины не видел ни одной статьи сколько же бюджет начал получать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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