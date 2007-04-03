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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:30
Козак-характерник написав: SAndriy1 написав:
Можна привітати лише ракету, що їй буде легше без зайвих)))
Протиповітряна оборона скоро приземлить цю рОкету.
Деякі, навіть парашутом не встигнуть скористатися. Згорять безслідно.
Мені байдуже - CRV фіксую по 1-1,02 першу частину, все гуд
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SAndriy1
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