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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3622362336243625
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:30

  Козак-характерник написав:
  SAndriy1 написав:Можна привітати лише ракету, що їй буде легше без зайвих)))

Протиповітряна оборона скоро приземлить цю рОкету. :P Деякі, навіть парашутом не встигнуть скористатися. Згорять безслідно.

Мені байдуже - CRV фіксую по 1-1,02 першу частину, все гуд
SAndriy1
 
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