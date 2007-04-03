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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3622362336243625
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:20

  vitaxa2006 написав: Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця?

Все залежатиме від шортунів. Якщо почнуть шортити, то можуть дотягнути. Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. :) Бо ця рОкета вже бракована.

П.С. Не слухайте фомонакручувачів! Ви все правильно зробили. Я ще на 3050 вийшов. Ринок дасть ще файну точку для входу. Шортіть біток, коли вище 120 буде. Поставте хоч 20 баксів, це безпечно.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:09

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав: Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця?

Все залежатиме від шортунів. Якщо почнуть шортити, то можуть дотягнути. Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. :) Бо ця рОкета вже бракована.

П.С. Не слухайте фомонакручувачів! Ви все правильно зробили. Я ще на 3050 вийшов. Ринок дасть ще файну точку для входу. Шортіть біток, коли вище 120 буде. Поставте хоч 20 баксів, це безпечно.

Скупайтесь, глупцы! (с) :mrgreen:
Rack
 
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  #<1 ... 3622362336243625
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