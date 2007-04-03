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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лип, 2025 13:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде.
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:20
Все залежатиме від шортунів. Якщо почнуть шортити, то можуть дотягнути. Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. Бо ця рОкета вже бракована.
П.С. Не слухайте фомонакручувачів! Ви все правильно зробили. Я ще на 3050 вийшов. Ринок дасть ще файну точку для входу. Шортіть біток, коли вище 120 буде. Поставте хоч 20 баксів, це безпечно.
Додано: Чет 17 лип, 2025 15:09
Скупайтесь, глупцы! (с)
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