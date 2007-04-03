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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3627362836293630
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 17:05

  Oberon написав:
  sailed написав:
  Amethyst написав:А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?

так, доречі з моно в $ пройшло. дуже дякую!

А з інших банків у списку пробували?
Бо у самого зараз таке питання, а обмінки деруть комісію 3-5%, за сині долари менше, але все одно кратно більше 1%.

Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 17:06

  sergia написав:
  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

онлайн або оффлайн обмінки

Ще не вивчав цей ринок. Які би ви онлайн обмінки порадили?
sailed
 
Повідомлень: 632
З нами з: 24.05.16
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