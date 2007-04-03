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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лип, 2025 17:05
Oberon написав: sailed написав: Amethyst написав:
А з власних валютних р2р з коміс 0.9..1% Пумба, Моні, Глобуса, Привата, Альянса, БВР теж не проходить?
так, доречі з моно в $ пройшло. дуже дякую!
А з інших банків у списку пробували?
Бо у самого зараз таке питання, а обмінки деруть комісію 3-5%, за сині долари менше, але все одно кратно більше 1%.
Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал
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Додано: Пон 28 лип, 2025 17:06
sergia написав: sailed написав:
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
онлайн або оффлайн обмінки
Ще не вивчав цей ринок. Які би ви онлайн обмінки порадили?
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sailed
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