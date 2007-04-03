RSS
Криптовалюта, ринок криптовалют
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:13

  greenozon написав:вітання КХ! коли будуть курси? яка ціна?

Навзаєм! :P Безкоштовно. Всі курси - фігня, викачка грошей з лохів. Свою тактику і стратегію вже надавав тут. Головне - дотримуватися ризик-менеджменту і не бути жадібним. Якщо є конкретні питання - запитуйте!
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:Свою тактику і стратегію вже надавав тут.

Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання? ;)
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:14

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Кто знает, что за ерунда такая на binance p2p: хочешь продать usdt за гривну. Смотришь курсы: и они все увеличиваются... доходят до 99 и дальше мне лень стало скролить.

выходишь в кэш?

Фінансую таким чином витрати в гривні.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що, це вже альтсезон чи ніт? Коли вже криптозима? Задрав цей ріст.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:28

  airmax78 написав:Ну що, це вже альтсезон чи ніт? Коли вже криптозима? Задрав цей ріст.

щаа, ще почекаємо кардебалету з хуйлом 1..2 тижня, відскочимо з Кефиром на 3500 і потім вже на 10К полетимо 8) :P :P
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Древний кит из 2016 года, который покупал ETH еще за $7,7, сегодня продал 4723 токена за $4140 – заработал почти $20m…
Ранее он продавал монеты в декабре прошлого года (7808 ETH за $4005).
Суммарно он заработал на своем терпении более $50m!
P.S. В 2016 году он еще не был никаким «китом», так как потратил на покупку ETH всего $115,000.
Еще один красавчик сделал почти 300х на ETH – он покупал токены в начале 2017 года всего за $13 за шт.
Продал немного 4 года назад.
И сегодня избавился почти от всех монет через биржу Kraken (3280 ETH за $13,4m).
