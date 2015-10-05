RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:40

Re: Психологія та саморозвиток

вот народ
погубили Украину, поехали уничтожать США
неохорват тут еще прыгает
в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:58

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:Ему вся Украина нужна. Не может быть ссср2.0

смотрите.
платить ЛАДу и песикоту рос.пенсию в кремле не собираются
допускать к рос.выборам Вас и продиджи- тоже
т.е как минимум формальный суверенитет аля РБ остается
это многократно лучше того пи** к которому все идет по инерционному сценарию, с вашего и вашей группы поддержки позволения
Потому что дальнейшие разрушения Украины приведут к ее обезлюдиванию, а восстановить что-то сможет только кто-то кто гарантирует територии безопасность, включая ядерную. Это точно не Запад.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 13.06.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 766767768769
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9889)
10.10.2025 08:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.