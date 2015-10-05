вот народ
погубили Украину, поехали уничтожать США
неохорват тут еще прыгает
в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:40
Re: Психологія та саморозвиток
вот народ
погубили Украину, поехали уничтожать США
неохорват тут еще прыгает
в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:58
Re: Психологія та саморозвиток
смотрите.
платить ЛАДу и песикоту рос.пенсию в кремле не собираются
допускать к рос.выборам Вас и продиджи- тоже
т.е как минимум формальный суверенитет аля РБ остается
это многократно лучше того пи** к которому все идет по инерционному сценарию, с вашего и вашей группы поддержки позволения
Потому что дальнейшие разрушения Украины приведут к ее обезлюдиванию, а восстановить что-то сможет только кто-то кто гарантирует територии безопасность, включая ядерную. Это точно не Запад.
|