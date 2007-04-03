RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3630363136323633
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:58

  Amethyst написав:
  SAndriy1 написав:Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?

До 10 сентября акция по TON. По USDT акция до окончания бонусного пула. А по цене - хз. Можно и через неделю вывести, если боязно
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:30

  Amethyst написав:
  SAndriy1 написав:Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?

+/- 1 USD. A что должно измениться?
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?
І питання 2. Якщо не на бінансі, то де можна конвертувати USDT за зарахуванням гривні на картку в українському банку?
І питання 3. Як конвертувати BTC в безготівкові долари та євро (за потреби)?
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:05

  airmax78 написав:Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?

Чому це не можна? Ще тиждень тому продавав копійчину
Курс стрибає? Так то завжди таке з грн на початку і на прикинці міс.
Спробуйте десь з 7..10 по 24..27 :idea:

Чи ви про СЕП замість р2р? Так МемоХранДум ж обмежив ліміти на р2р до 50..100К/міс.
Але ще зустрічаються РобінХуди таки з картками. Але будьте обережні, бо серед них купа таки дропів, особливо з ощАдом, особливо на нерівні суми ((
Ну і СЕПи з призначенням типу Поповнення Рахунку (а не погашення заборгованості/позики) ще допустимі. Але не всі хочуть/погодяться засвічувати особисті реквізити :wink: :wink:
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:08

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?

Чому це не можна? Ще тиждень тому продавав копійчину
Курс стрибає? Так то завжди таке з грн на початку і на прикинці міс.
Спробуйте десь з 7..10 по 24..27 :idea:

Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
Угу, більшість ФОП. Можна поШукати на 3..5 листі пропозицій, але не такому солодкому курсу ((
А можна спробувати запропонувати свій ордер на Купівлю (зелений), і там понапрописувати всі свої страшні умови/обмеження
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:25

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
Угу, більшість ФОП. Можна поШукати на 3..5 листі пропозицій, але не такому солодкому курсу ((
А можна спробувати запропонувати свій ордер на Купівлю (зелений), і там понапрописувати всі свої страшні умови/обмеження

Так а що трапилось? Не було ж такого раніше.
