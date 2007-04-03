|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:58
SAndriy1 написав:
Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?
До 10 сентября акция по TON. По USDT акция до окончания бонусного пула. А по цене - хз. Можно и через неделю вывести, если боязно
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:30
SAndriy1 написав:
Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?
+/- 1 USD. A что должно измениться?
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:02
Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?
І питання 2. Якщо не на бінансі, то де можна конвертувати USDT за зарахуванням гривні на картку в українському банку?
І питання 3. Як конвертувати BTC в безготівкові долари та євро (за потреби)?
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:05
airmax78 написав:
Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?
Чому це не можна? Ще тиждень тому продавав копійчину
Курс стрибає? Так то завжди таке з грн на початку і на прикинці міс.
Спробуйте десь з 7..10 по 24..27
Чи ви про СЕП замість р2р? Так МемоХранДум ж обмежив ліміти на р2р до 50..100К/міс.
Але ще зустрічаються РобінХуди таки з картками. Але будьте обережні, бо серед них купа таки дропів, особливо з ощАдом, особливо на нерівні суми ((
Ну і СЕПи з призначенням типу Поповнення Рахунку
(а не погашення заборгованості/позики) ще допустимі. Але не всі хочуть/погодяться засвічувати особисті реквізити
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:08
airmax78 написав:
Вибачте за супер-тупе запитання, але що сталося з p2p Бінанса/українським законодавством? Чому більше не можна продати USDT за гривні з отриманням гривні на картку фізособи?
Чому це не можна? Ще тиждень тому продавав копійчину
Курс стрибає? Так то завжди таке з грн на початку і на прикинці міс.
Спробуйте десь з 7..10 по 24..27
Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:16
airmax78 написав:
Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
Угу, більшість ФОП. Можна поШукати на 3..5 листі пропозицій, але не такому солодкому курсу ((
А можна спробувати запропонувати свій ордер на Купівлю (зелений), і там понапрописувати всі свої страшні умови/обмеження
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:25
airmax78 написав:
Всі пишуть одне й те саме: оплата тільки з рахунку ФОП на рахунок ФОП. Чи я щось не те роблю?
Угу, більшість ФОП. Можна поШукати на 3..5 листі пропозицій, але не такому солодкому курсу ((
А можна спробувати запропонувати свій ордер на Купівлю (зелений), і там понапрописувати всі свої страшні умови/обмеження
Так а що трапилось? Не було ж такого раніше.
