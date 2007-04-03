RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3632363336343635
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:12

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як купити криптовалюту за гривню
Ірина_
Вів 30 вер, 2025 13:23

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як купити криптовалюту за гривню

Да как купить не секрет. Кто бы написал, как официально продать, чтобы точно банк тебя террористом не объявил.
moveton
Повідомлень: 5973
З нами з: 23.03.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Вів 30 вер, 2025 14:19

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як купити криптовалюту за гривню

Да как купить не секрет. Кто бы написал, как официально продать, чтобы точно банк тебя террористом не объявил.

Якщо ви керуєтесь наступним: криптовалюта = біткоїн, то ніяк. Не потрібно продавати - тільки купувати. Це буде ваш пенсійний фонд.
Повідомлень: 42958
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Вів 30 вер, 2025 14:28

  airmax78 написав:Якщо ви керуєтесь наступним: криптовалюта = біткоїн, то ніяк. Не потрібно продавати - тільки купувати. Це буде ваш пенсійний фонд.

И что с этим фондом дальше делать, если в фиат не конвертировать? Задекларировать и любоваться до светлого будущего, когда в Украине разрешат биткоином рассчитываться? Я боюсь, что до такого и внуки не доживут.

Впрочем да, о чём это я. ПФ - это же и есть, когда в него платишь и назад оно, если и возвращается, то не тебе :mrgreen:
moveton
Повідомлень: 5973
З нами з: 23.03.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
 
