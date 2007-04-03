Додано: Нед 12 жов, 2025 17:47

Криптокрах 11 жовтня – що насправді сталосяБлизько $60–90 млн USDe було злито на Binance разом із wBETH і BNSOL, щоб скористатися вразливістю в системі ціноутворення, де застава оцінювалася за даними ордербуку Binance, а не за зовнішніми оракулами.Це локальне відхилення ціни запустило примусові ліквідації на $500 млн – $1 млрд, спричинило каскад на $19+ млрд по всьому ринку і принесло атакуючим близько $192 млн прибутку завдяки заздалегідь відкритим 1.1 млрд шортам на BTC/ETH на Hyperliquid – за кілька хвилин до новини про тарифи Трампа.Це не був провал USDe – проблема в помилці Binance, яку використали на тлі макроекономічної паніки.Те, що виглядало як хаос, насправді було спланованою експлуатацією внутрішньої системи ціноутворення Binance, посиленою макрошоком і надмірним кредитним плечем у системі.1. ПідготовкаBinance у межах Unified Account дозволяла використовувати USDe, wBETH і BNSOL як заставу.Однак оцінка застави відбувалася не за оракулами і не за цінами викупу, а за власними спотовими котируваннями Binance, що стало серйозною вразливістю.6 жовтня Binance оголосила про перехід на ціноутворення через оракули, але впровадження планувалося лише на 14 жовтня, залишивши вісім днів для потенційної атаки.2. ЕксплуатаціяУ цей проміжок організовані учасники почали маніпулювати ордербуком Binance, зливши близько $60–90 млн USDe, через що на Binance курс упав до 0.65, тоді як на інших біржах він залишався близько 1.00.Оскільки система застави Binance використовувала внутрішні ціни, це миттєво обнулило маржу і запустило примусові ліквідації на $500 млн – $1 млрд.Після цього вийшла новина про 100% тарифи Трампа на Китай, що підсилила паніку і дефіцит ліквідності.3. Механізм прибуткуТого ж дня нові гаманці на Hyperliquid відкрили 1.1 млрд шортів по BTC і ETH, профінансовані $110 млн USDC із джерел, пов’язаних з Arbitrum.Коли каскад ліквідацій на Binance обвалив ціни BTC і ETH, ці позиції дали близько $192 млн чистого прибутку після закриття на мінімумі.Збіг у часі, точності й каналах фінансування свідчить про ретельно скоординовану атаку.4. Ланцюгова реакціяЛіквідації на Binance призвели до масових продажів BTC, ETH та альткоїнів на тонких ордербуках.Інші біржі почали повторювати падіння через ботів і крос-маркет-алгоритми.Маркетмейкери, які хеджувалися на кількох біржах, були змушені закривати позиції всюди.Результат – $19+ млрд глобальних ліквідацій, багато альткоїнів за день впали на 50–70% – усе це через менш ніж $100 млн маніпульованої застави.5. Хто виненBinance: архітектурна помилка і затримка з впровадженням оракулів — головна причина.Атакувальні гравці: використали і скоординували маніпуляцію, заробивши на зовнішніх шортах.Ethena (USDe): не винна – протокол залишався повністю забезпеченим, викупи працювали, курс тримався 1:1 на всіх інших біржах.6. НаслідкиBinance визнала наявність «технічних проблем на платформі», пообіцяла компенсації постраждалим користувачам (маржинальні, ф’ючерсні й кредитні рахунки) і впровадила мінімальні цінові пороги та інтеграцію з оракулами.USDe продовжив роботу без збоїв, а інцидент став наочним прикладом того, як помилка у внутрішній системі ціноутворення біржі може викликати каскадні ліквідації на всьому ринку.ПідсумокБлизько $90 млн USDe, злито на Binance, і $1.1 млрд у шортах на іншому ринку спричинили $19 млрд кривавого обвалу.Це не крах стейблкоїна, а майстер-клас з експлуатації дефектної оцінки застави в момент макрошоку.Джерело: