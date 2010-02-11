|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:01
Граница между богатеями и не богатеями по золоту четкая. Если человек даже при одинаковой цене за грамм соток и мелочи - полтинники и прочие унцовки, скажет - "мне только сотками, мелочь не интересна" - то перед вами богатей. У него в сейф уже не влазит, куда ему унцовки брать, которые втрое больше места занимают?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4999
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:36
Freza написав:
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения.
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4999
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 15:24
swan forever написав:Richi
вы по делу или просто заняться нечем?
Какие у меня могут быть дела на этом форуме?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1776
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 15:39
jabba написав: Freza написав:
Давать прогнозы, не мое(
Тем более на вашем фоне…
Есть еще крипта животворящая.
Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения.
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
Им не платят - они не работают)))
Завтранах)))
Обьявили , что часть служащих агентств выйдут на работу и все таки слабают отчет, но неизвестно когда
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:55
Какие нах нонфармы, у ребят шатдаун…
Это разве что частные конторы, но они есть паяк для фрс
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2261
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|122023
|
|
|1
|7819
|
|
|20
|13454
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|