Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:29

  Козак-характерник написав:Жодної змови з Трампом не було. Це міфологіче мислення. Все банально просто. Як завжди в рОкету сіло багато зайвих пасажирів, до того ж з багажем - плечми. Ракета полетіла не туземун, а в протилежному напрямку. Інформаційне сміття - лише привід, щоб пояснити різкі коливання на ринку, вже після того, як відбувся армагедон. Не читатейте на ніч радянської преси і взагалі ніякої. :)

Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))
CFD-шник "на 1% депозиту", і де вас таких, які не відрізняють маржу від балансу, вчать)
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:57

  won написав:Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))

1. Маржиналка і ф*ючі лише для дєда. Альта для споту.

2. Дотримуватися ризик-менеджменту.

Гойда!!!!! :) :) :) :D :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Бінанс вчора нарахував 800 usdc. Повідомлень не було ніде про це, перевіряйте.
Навіть трохи в плюсі, після ліквідаціі 10 жовтня.
