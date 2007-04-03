|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:29
Козак-характерник написав:
Жодної змови з Трампом не було. Це міфологіче мислення. Все банально просто. Як завжди в рОкету сіло багато зайвих пасажирів, до того ж з багажем - плечми. Ракета полетіла не туземун, а в протилежному напрямку. Інформаційне сміття - лише привід, щоб пояснити різкі коливання на ринку, вже після того, як відбувся армагедон. Не читатейте на ніч радянської преси і взагалі ніякої.
Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))
CFD-шник "на 1% депозиту", і де вас таких, які не відрізняють маржу від балансу, вчать)
Козак-характерник
Додано: Чет 16 жов, 2025 20:56
Бінанс вчора нарахував 800 usdc. Повідомлень не було ніде про це, перевіряйте.
Навіть трохи в плюсі, після ліквідаціі 10 жовтня.
