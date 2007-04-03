RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3636363736383639
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:29

  Козак-характерник написав:Жодної змови з Трампом не було. Це міфологіче мислення. Все банально просто. Як завжди в рОкету сіло багато зайвих пасажирів, до того ж з багажем - плечми. Ракета полетіла не туземун, а в протилежному напрямку. Інформаційне сміття - лише привід, щоб пояснити різкі коливання на ринку, вже після того, як відбувся армагедон. Не читатейте на ніч радянської преси і взагалі ніякої. :)

Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))
CFD-шник "на 1% депозиту", і де вас таких, які не відрізняють маржу від балансу, вчать)
won
 
Повідомлень: 126
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:57

  won написав:Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))

1. Маржиналка і ф*ючі лише для дєда. Альта для споту.

2. Дотримуватися ризик-менеджменту.

Гойда!!!!! :) :) :) :D :mrgreen:
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28845
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Бінанс вчора нарахував 800 usdc. Повідомлень не було ніде про це, перевіряйте.
Навіть трохи в плюсі, після ліквідаціі 10 жовтня.
pfauter
 
Повідомлень: 397
З нами з: 06.01.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:09

  Козак-характерник написав:
  won написав:Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))

1. Маржиналка і ф*ючі лише для дєда. Альта для споту.

2. Дотримуватися ризик-менеджменту.

Гойда!!!!! :) :) :) :D



Мне помнится, вороне, А может, не вороне, А может быть, корове Ужасно повезло: Послал ей кто-то сыра Грамм, думается, двести, А может быть, и триста, А может, полкило. На ель она взлетела, А может, не взлетела, А может быть, на пальму Спокойно взобралась. И там она позавтракать, А может, пообедать, А может, и поужинать спокойно собралась…
А дальше??

Но тут лиса бежала, А может, не бежала, А может, это страус злой, А может, и не злой. А может, это дворник был... Он шёл по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой. – Послушайте, ворона, А может быть, собака, А может быть, корова. Ну как вы хороша! У вас такие перья, У вас глаза такие! Копыта очень тонкие И нежная душа. А если вы залаете, А может, и завоете, А может, замычите, Коровы ведь мычат, То вам седло большое, Ковёр и телевизор В подарок сразу вру'чат, А может быть, вруча'т. И глупая ворона, А может быть, корова, А может быть, собака Как громко запоёт! И от такого пения, А может, и не пения Упал, конечно, в обморок От смеха весь народ. А сыр у той вороны, А может быть, собаки, А может быть, коровы Немедленно упал. И прямо на лисицу, А может быть, на страуса, А может быть, на дворника Немедленно попал. Идею этой сказки, А может, и не сказки, Поймёт не только взрослый, Но даже карапуз: Не стойте и не прыгайте, Не пойте, не пляшите Там, где идёт строительство Или подвешен груз! :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну що скоро вже криптозима?
airmax78
 
Повідомлень: 42965
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3636363736383639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11981, 11982, 11983
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119829 261056389
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 жов, 2025 18:33
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23531817
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 129076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.