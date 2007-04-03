Додано: Суб 18 жов, 2025 21:09

Козак-характерник написав: won написав: Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?))) Ну-ну...шо ти тепер скажеш, криптан?)))

1. Маржиналка і ф*ючі лише для дєда. Альта для споту.



2. Дотримуватися ризик-менеджменту.



Мне помнится, вороне, А может, не вороне, А может быть, корове Ужасно повезло: Послал ей кто-то сыра Грамм, думается, двести, А может быть, и триста, А может, полкило. На ель она взлетела, А может, не взлетела, А может быть, на пальму Спокойно взобралась. И там она позавтракать, А может, пообедать, А может, и поужинать спокойно собралась…А дальше??Но тут лиса бежала, А может, не бежала, А может, это страус злой, А может, и не злой. А может, это дворник был... Он шёл по сельской местности К ближайшему орешнику За новою метлой. – Послушайте, ворона, А может быть, собака, А может быть, корова. Ну как вы хороша! У вас такие перья, У вас глаза такие! Копыта очень тонкие И нежная душа. А если вы залаете, А может, и завоете, А может, замычите, Коровы ведь мычат, То вам седло большое, Ковёр и телевизор В подарок сразу вру'чат, А может быть, вруча'т. И глупая ворона, А может быть, корова, А может быть, собака Как громко запоёт! И от такого пения, А может, и не пения Упал, конечно, в обморок От смеха весь народ. А сыр у той вороны, А может быть, собаки, А может быть, коровы Немедленно упал. И прямо на лисицу, А может быть, на страуса, А может быть, на дворника Немедленно попал. Идею этой сказки, А может, и не сказки, Поймёт не только взрослый, Но даже карапуз: Не стойте и не прыгайте, Не пойте, не пляшите Там, где идёт строительство Или подвешен груз!