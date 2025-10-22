Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:52



Як мати вдосталь грошей, щоб не відмовляти собі ні в чому? Багатство не завжди залежить від удачі чи високого рівня доходу, навіть люди з великими зарплатами можуть жити "від авансу до авансу". У цьому відео ми розглянемо фінансові звички, які допоможуть вам стати багатшими.

00:00 Фінансові звички! Як змінити своє життя на комфортне
00:31. Бюджет і витрати. Правило номер 1
01:30 Спочатку заплати собі - друга звичка на вашому шляху до багатства
03:02 Третя звичка - формуємо фінансову "подушку безпеки"
03:28 Звичка номер 4. Навчання та додатковий дохід
04:04 Гонка за сусідом. Звичка гомер 5
05:05 Правило номер 6. Жодних боргів

Підписуйтеся на Finance.ua
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:09


Де Україні взяти 2 трильйони гривень, або ж близько 45 мільярдів доларів, яких не вистачає у бюджеті на наступний рік? Pнову будемо просити гроші? А що буде, як не знайдемо? Чи є план Б і яким він може бути? Про це говоримо з економістом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом.

00:00 Яка дірка майорить у бюджеті України-2026
01:55 Дефіцит бюджету. Ми живемо з цим вже багато років
02:55 Як покрити дефіцит? Перший сценарій - просимо гроші у Заходу
05:57 Другий сценарій - збільшення доходів України. Відкриття експорту технологій для захисту Європи!
08:01 Україна вже сьогодні може вийти на ринок Європи і запропонувати унікальний товар
10:30 Нові виробництва, які ми можемо експортувати
11:50 Чи має Україна план Б, якщо грошей нам не дадуть?
14:07 Збільшення зарплат вчителям
15:28 Підготовка до важкої зими
17:20 Чи витримає бюджет ріст зарплат у соціальному секторі?
18:38 Рідкоземельні метали! Україна може на цьому добре заробити
21:21 Підсумки

Підписуйтеся на Finance.ua
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:25


Тримаєте заощадження у гривні? Тоді подивіться правді у вічі: за три роки війни ви втратили 25% своїх грошей! У цьому відео ми розкриємо найбільший секрет економічної війни: скільки насправді коштує 1000 гривень сьогодні. Ми покажемо як змінилась вартість продуктового кошика, і чому офіційна статистика не дотягує до реальності. Хто найбільше постраждав від цього "прихованого податку" на життя у війні? І як не дати інфляції з'їсти ваші наступні 1000 гривень? Це буде боляче, але це треба знати.

00:00 На скільки подешевшала тисяча гривень з вересня 2022 по вересень 2025 року
01:53 Реальна вартість продуктового кошика у 2022 і 2025 роках
02:48 Інфляція vs ціни на продукти
04:16 Як інфляція з'їдає наші гроші: хто страждає найбільше?
04:54 Інфляція vs зарплата
05:14 Як захистити ваші гроші від знецінення

Підписуйтеся на Finance.ua
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:22



Акції ростуть і треба швидко купувати, бо завтра ще дорожче буде. Вони заробляють мільйони і я зароблю - тільки треба все бігом. Це типові помилки, які інвестори роблять переважно на емоціях. Щоб досягти успіху, важливо знати не лише, як правильно діяти, а й розуміти, чого варто уникати. Тож у цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші помилки, через які інвестори втрачають великі гроші.

00:00 Який головний ворог інвестора? Перша помилка
02:37 Друга помилка інвестора: як емоції грають проти нас
03:45 Як не піддаватися на емоції? Чітка стратегія грає за вас. Шість важливих кроків
05:50 Обираємо інвестиційну стратегію: перелік варіантів
07:09 Четверта помилка інвестора. Очікувані і реальні доходи
07:43 Помилка №5. Як використовувати чужий досвід?
08:50 Підсумки
Підписуйтеся на Finance.ua
Ірина_
