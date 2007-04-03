RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3637363836393640
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:32

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:Ну що скоро вже криптозима?

Яка криптозима, альтсезон на носі

П.с. Принаймні різні гури так гудуть, що стартане після підписання угоди між Сі та Трампом

А якщо замість угоди десант на Тайвань?

а якщо десант це і є частина угоди?)
kotyk222
 
Повідомлень: 257
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3637363836393640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11985, 11986, 11987
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119866 261125421
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 жов, 2025 11:03
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23542608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 129876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.