Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 жов, 2025 10:32
airmax78 написав: The_Rebel написав: airmax78 написав:
Ну що скоро вже криптозима?
Яка криптозима, альтсезон на носі
П.с. Принаймні різні гури так гудуть, що стартане після підписання угоди між Сі та Трампом
А якщо замість угоди десант на Тайвань?
а якщо десант це і є частина угоди?)
kotyk222
Повідомлень: 257
З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 77 раз.
Профіль
