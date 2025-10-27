|
Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:20
klug написав:
У мене в іншому банку є поточний,
ну так назву в студію )
...що ви " дмухаєте на холодне" то така позиція вітається , сам дотримуюсь такої поведінки .
..відносно озвученої мною інформації - то вона грунтується на відповіді отриманої від банку на мій запит, буде так чи ні , виявиться буквально через місяц чи півтора в їх діях чи бездіяльності , про що я тут нагадаю .
... гарного дня і конструктивних вам діалогів )).
1
Додано: Пон 20 жов, 2025 11:19
-VICTOR- написав:
скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.
Доброго дня!
Рахунки не закриваються автоматично після 7-8 місяців неактивності. Відповідно до внутрішніх правил банку, рахунок може бути закритий після 12 місяців відсутності руху коштів. До цього моменту він залишається діючим, навіть якщо не використовується. Закриття також можливе за заявою клієнта після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Пон 20 жов, 2025 11:35
la9 написав:
Вирішив позакривати всі рахунки - верікард (без КЛ) та азур, віртуалки, бо не користуюсь. На КЦ сказали, що заблоковані. Спочатку треба погасити борг - по 150 за кожну картку. В додатку нічого цього не видно. Питав – це остаточна сума? Відповіли не впевнено, що це для розблокування, а потім через КЦ закривати. Тобто, сумніви з приводу того, що після сплати по 150, «програма» на запросить ще – лишилися.
– а що буде, якщо я не сплачу?
– не зможете користуватися карткою.
– так я і не користуюсь…
Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.
Може, представник прокоментує щось?
Доброго дня!
Комісія за обслуговування пакета послуг нараховується раз на місяць, але не сумується за попередні періоди. Якщо клієнт кілька місяців не сплачує комісію, для розблокування рахунку достатньо внести суму лише за один місяць. Після цього можна подати запит на закриття рахунку через Контакт-центр або у відділенні банку.
Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.
Для уточнення точної суми заборгованості звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:57
TASCOMBANK написав:
Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.
дійсно автоматично чи все ж це має зробити працівник банку в ручному режимі ? хто слідкує за терміном використання ?
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 14:01
-VICTOR- написав: TASCOMBANK написав:
Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.
дійсно автоматично чи все ж це має зробити працівник банку в ручному режимі ? хто слідкує за терміном використання ?
Добрий день!
Процес технічної реалізації закриття рахунків належить до внутрішньої інформації банку, однак можемо запевнити, що відпрацювання регламентів ретельно контролюються.
Після року відсутності руху коштів рахунок закривається без сплати комісії, і додаткових дій з боку клієнта не потрібно.
У разі потреби уточнити поточний статус рахунку звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Вів 21 жов, 2025 14:59
TASCOMBANK написав:
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Я вже велику кількість разів звертався до контакт-центру з вимогою закрити непотрібного мені карткового рахунку та картки Є-підтримка. А віз і нині там, нічого не зроблене, нічого не закрите. Як це взагалі можна розуміти?
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:04
Що з підтримкою банку у Телеграм? Поставив запитання, немає жодної відповіді. Вона працює чи треба дзвонити?
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:11
Послуга Експрес Лаунж з картками Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк в аеропорту Кишиневаhttps://news.finance.ua/ua/posluha-eksp ... -kyshyneva
Період дії пропозиції: до 31 грудня 2025 року.
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:22
Искатель написав: TASCOMBANK написав:
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Я вже велику кількість разів звертався до контакт-центру з вимогою закрити непотрібного мені карткового рахунку та картки Є-підтримка. А віз і нині там, нічого не зроблене, нічого не закрите. Як це взагалі можна розуміти?
Доброго дня!
Дякуємо за ваше звернення. Для закриття рахунку «Є-Підтримка» необхідно подати відповідну заяву у будь-якому відділенні банку або надіслати її на електронну пошту банку — info@tascombank.ua
.
Також рекомендуємо звернутися до Контакт-центру для перевірки статусу попередніх звернень. Якщо заявка вже передавалась на виконання, фахівці уточнять причину затримки її опрацювання.
Контакт-центр банку: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:23
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Що з підтримкою банку у Телеграм? Поставив запитання, немає жодної відповіді. Вона працює чи треба дзвонити?
Доброго дня!
Підтримка банку у Telegram працює у штатному режимі, проте час відповіді може бути довшим через велику кількість звернень. Додатково будь ласка, перевірте, чи активовано чат — перед надсиланням першого повідомлення має з’явитися кнопка підтвердження про початок діалогу.
Якщо питання потребує термінового вирішення, рекомендуємо звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
