#<1 ... 3639364036413642 Додано: Сер 19 лис, 2025 08:46 airmax78 написав: Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.



Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.

Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.

Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).

Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.

Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.

Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).

Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

vitaxa2006

Додано: Сер 19 лис, 2025 08:51 Amethyst написав: vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?



Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.

Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.

В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.

vitaxa2006

Додано: Сер 19 лис, 2025 15:30 vitaxa2006 написав: Amethyst написав: vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?



Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.

В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку. Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.

Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.

SAndriy1



Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.

В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку. Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.

Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.

І т.д. не вийде - гроші закінчаться. В теорії. На практиці - 75% депо залишиться невикористаним.

airmax78



Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.

Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.

Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).

Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.

Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.

Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).

Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).

airmax78



Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.

Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.

Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).

Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону. Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).

Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?

vitaxa2006

