RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3639364036413642
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 08:46

  airmax78 написав:Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.


Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 08:51

  Amethyst написав:vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?


Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 15:30

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?


Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.

Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.
SAndriy1
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 17.01.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:51

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?


Ну, по 2950 вже дали) Думаю, по 2500 100% дадуть, чи у цьому місяці чи у наступному. Але до нового року точно побачимо 2500. Можливо, навіть, нижче.
В ефір я вже награвся, досить. По золоту почитав поради, поки передумав туди лізти. А ось біток, по 75-76к у наступному році куплю на весь депозит. Хоча, не виключаю можливість, що він ще нижче впаде. Але відкупити дно неможливо, так само як і продати на піку.

Є такий метод, який ви вперто ігноруєте - купляти частинами! Чверть , наприклад , по 75000, чверть - по 65000 чи 70000, ще чверть - по 55000 і тд.

І т.д. не вийде - гроші закінчаться. В теорії. На практиці - 75% депо залишиться невикористаним.
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:54

  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.


Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 09:52

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Не буде вже цього разу такої глибокої корекції. Сподівання на неї марні. Бо і росту x10 не було. Тому, думаю, максимум 30-40% від ATH це все на що можна розраховувати. І те, -40% це вже агресивний прогноз.


Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).

Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 25.01.18
Подякував: 661 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:57

  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну, на 30% по бітку ми вже впали: зі 126к до 89к. Як раз рівно -30%. По ефіру впали на 41%, з 4950 до 2950.
Можливо, ви праві, тоді по бітку ще маємо впасти до 75к, це буде як раз -40% від 126к.
Теоретично, це навіть вище, ніж мінімум квітня цього року (74к).
Дуже цікаво, як воно виявиться насправді. Поки будемо чекати падіння до 75к. А там подивимся. Спробую тоді купити собі трохи бітка по 75-76к, буду орієнтуватися на цю зону.

Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).

Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?

Я маю на увазі 89К пару діб тому. В квітні - яка ж це зима?
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 22:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

86525
UPD:
86504
UPDD:
86779
Water
 
Повідомлень: 3556
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:38

  Water написав:86525
UPD:
86504
UPDD:
86779

Ну супер. Сподіваємось що ринок буде ще щедрішим.
airmax78
 
Повідомлень: 42981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:09

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Можливо що дно цієї криптозими ми пройшли на самому її початку (хоча дуже сподіваюсь що ні).

Ви маєте на увазі ціну 74к у квітні цього року?

Я маю на увазі 89К пару діб тому. В квітні - яка ж це зима?

:mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 17.01.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 3639364036413642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12004, 12005, 12006
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120057 261640045
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лис, 2025 21:42
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23581231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 133889
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.